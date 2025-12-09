Wir mussten 90 Jahre auf diesen Film warten: Epische Fantasy-Geschichte wird dank Anne Hathaway zum Spielfilm gemacht

Eine Fantasy-Story, die 1935 veröffentlicht wurde, soll endlich verfilmt werden. Schauspielstar Anne Hathaway treibt das Projekt wohl als Produzentin voran.

90 Jahre nach der Ersterscheinung soll eine romantische Fantasy-Geschichte jetzt doch noch in Filmform gebracht werden. Die Rede ist von der 60-seitigen Novelle Forever der Autorin Mildred Cram, die 1935 veröffentlicht wurde. Seitdem gab es mehrere Versuche, den Stoff für die große Leinwand zu adaptieren. Jetzt ist das Projekt dank eines Hollywood-Stars endlich konkret ins Rollen gekommen.

Anne Hathaway soll Verfilmung von Fantasy-Stoff Forever vorantreiben

Wie der gut vernetzte und sehr verlässliche Branchen-Insider Jeff Sneider im November 2025 in seinem Newsletter The InSneider verraten hat, soll unter dem Dach von Amazon und MGM eine Verfilmung von Forever entstehen. Daran beteiligt ist angeblich auch Schauspielerin Anne Hathaway (Interstellar), die mit ihrer Produktionsfirma Somewhere Pictures involviert sein soll.

Mildred Crams Forever dreht sich um die Liebesgeschichte zwischen Colin und Julie, die seit ihrer Geburt Seelenverwandte sind. Beide sind dazu bestimmt, sich im Verlauf mehrerer Leben immer wieder neu zu begegnen und ineinander zu verlieben. Im Idealfall soll Hathaway neben ihrer Position als Produzentin auch die weibliche Hauptrolle in dem geplanten Fantasy-Film spielen.

Wann und wie erscheint die Fantasy-Adaption Forever?

MGM-Produktionsleiter Irvin Thalberg sicherte sich die Rechte an der Novelle bereits 1935. Seitdem gab es in Hollywood mehrere Versuche, das Buch zu verfilmen. Beteiligt waren unter anderem Stars wie Hedy Lamarr (Ekstase und Komm) und Judy Garland (Der Zauberer von Oz), doch bis heute kam es nie zur Realisierung. Mit Hathaway an Bord und unter der Leitung von Amazon/MGM soll es jetzt endlich klappen.

Da sich das Fantasy-Projekt jetzt noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, lässt sich ein Start von Forever nur grob einschätzen. Falls die Verfilmung wie geplant Fahrt aufnimmt, ist ein Release irgendwann 2027 oder 2028 denkbar. Dabei steht noch gar nicht fest, ob für Forever ein Kinostart geplant ist oder die Adaption direkt als Streaming-Veröffentlichung im Prime-Abo erscheint.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS erschienen.