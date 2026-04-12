Wir vergessen es immer, aber Tom Holland war vor 5 Jahren Teil einer Sci-Fi-Verfilmung, die im Kino massiv scheiterte und ihre ganze Reihe begrub

Spider-Man Tom Holland könnte heute vielleicht noch ein zweites Blockbuster-Franchise als Star anführen. Eine kostspielige Sci-Fi-Adaption mit ihm in der Hauptrolle ging 2021 aber krachend unter. Der Film läuft bei Netflix.

Es sollte das nächste Tribute von Panem werden, stattdessen blieb nur einer der kolossalsten Kino-Flops der jüngeren Vergangenheit zurück: Der Science-Fiction-Film Chaos Walking machte seinem Titel zweifelhafte Ehre und blieb 2021 weit hinter den Erwartungen zurück – trotz eines Millionenbudgets und Stars wie Tom Holland (Spider-Man: No Way Home) und Daisy Ridley (Star Wars 7: Das Erwachen der Macht).

Wie The Numbers aufschlüsselt, kostete die Jugendbuchadaption rund 100 Millionen US-Dollar, konnte davon aber lediglich 27 Millionen wieder einspielen. Dass dies einer wirtschaftlichen Vollkatastrophe gleicht, muss wohl niemandem erklärt werden. Doch warum schlug das vielversprechende Projekt so dermaßen fehl?

Warum selbst Tom Holland und Daisy Ridley das Desaster nicht verhindern konnten

Die Produktion von Chaos Walking stand schon von Beginn an unter keinem guten Stern: So musste der ursprünglich für März 2019 terminierte Kinostart immer wieder verschoben werden. Teure Nachdrehs wurden anberaumt, die wiederum mit anderen Projekten der vielbeschäftigten Stars Holland und Ridley kollidierten und sich deshalb weiter verzögerten. Schließlich kam auch noch die Corona-Pandemie dazwischen, wodurch die Premiere des Sci-Fi-Abenteuers erst 2021 erfolgte – weit über drei Jahre nach dem Ende der Hauptdreharbeiten.

Das sind natürlich schwierige Voraussetzungen für einen Erfolg, denen ein qualitativ hochwertiger Film aber sicher hätte entgegenwirken können. Das Ergebnis auf der Leinwand fiel allerdings trotz der erwähnten Hauptdarsteller:innen und des Hollywood-erprobten Regisseurs Doug Liman (Die Bourne Identität) ziemlich mau aus.

Die Handlung klingt erstmal spannend: Chaos Walking spielt in einer weit entfernten, dystopischen Zukunft auf einem fremden Planeten, wo nur noch Männer existieren und alle persönlichen Gedanken für jeden anderen visuell und akustisch wahrnehmbar sind. Als eines Tages die junge Viola (Ridley) in einer Raumkapsel auf diesem frauenlosen Ort landet, gerät das Weltbild des gleichaltrigen Todd (Holland) komplett aus den Fugen. Die beiden verbünden sich und müssen fortan um ihr Leben fürchten.

Chaos Walking scheiterte an der eigenen Buchvorlage – das Ergebnis streamt bei Netflix

Wie Screen Rant hervorhebt, bestand das größte Problem in der schwer zu adaptierenden Jugendbuchvorlage von Patrick Ness (Sieben Minuten nach Mitternacht). Für die Verfilmung des ersten Bands seiner New World-Romantrilogie (deutscher Titel: Die Flucht) arbeitete dieser zwar selbst am Drehbuch mit, seine Geschichte und Charaktere wurden jedoch durch diverse Änderungen und Auslassungen stark verfremdet. Dadurch kamen viele wichtige Thematiken des Buchs (u. a. toxische Männlichkeit) im Film zu kurz, was Fans des literarischen Originals enttäuschte.

Das Gegenstück dazu: Sci-Fi-Buchverfilmung ist nicht aufzuhalten und schießt an Kinokasse über neuen Meilenstein

Auch das Konzept des "Lärms" – dem sichtbaren Gedankenstrom, der die handelnden Figuren umgibt – funktionierte in der filmischen Umsetzung nur bedingt. Wie bei so vielen gescheiterten Jugendbuchverfilmungen blieb letztendlich das Gefühl zurück, dass Chaos Walking sein immenses Potenzial als bedeutsamer Genre-Blockbuster absolut verschenkte und stattdessen nur ein recht belangloser Sci-Fi-Streifen wurde.

Die Sci-Fi-Jugendbuchadaption könnt ihr aktuell bei Netflix und auch in der Abo-Version von Joyn streamen.