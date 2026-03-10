Wird das die härteste Action-Serie des Jahres? Netflix enthüllt ersten Trailer zur Neuauflage eines grandiosen Denzel Washington-Thrillers

Netflix legt den Denzel Washington-Thriller Mann unter Feuer als Serie neu auf. Der erste Teaser zum Action-Spektakel verspricht eine absolut atemlose Jagd.

Schaut hier den ersten Teaser zu Man on Fire:

Denzel Washington gilt als Action-Ikone, nicht zuletzt dank Rache-Epen wie Mann unter Feuer . Netflix adaptiert jetzt die Vorlage zum Blockbuster neu: In der Serie Man on Fire schlüpft Yahya Abdul-Mateen II in die Rolle des Ex-Soldaten John Creasy. Und der erste Teaser sieht nach einer der härtesten Serien des Jahres aus.

Man on Fire - Teaser-Trailer (Deutsch) HD

Netflix legt Rache-Epos mit Denzel Washington neu auf: Darum geht's in Man on Fire

John Creasy (Abdul-Mateen II) scheint die besten Tage hinter sich zu haben: Tief traumatisiert durch drei Einsätze im Irak und Afghanistan ertränkt der Ex-Soldat seine Schmerzen im Alkohol. Bis ihn sein ehemaliger Mentor Paul Rayburn (Bobby Cannavale) rettet und ihm einen Job anbietet: Er soll auf seine Tochter Poe (Billie Boullet) aufpassen.

Zunächst kann sich der ruppige Kämpfer nur schwer mit seiner neuen Rolle als Kindermädchen anfreunden. Doch immer mehr entwickeln er und Poe eine Freundschaft. Doch ein brutales Ereignis bringt Creasy schließlich dazu, für seinen Schützling alles aufs Spiel zu setzen.

Die Netflix-Serie nimmt sich nicht den Film von 2004 zum Vorbild, sondern die Buchvorlagen A.J. Quinnells. Sie soll damit auch auf Nebenhandlungen der Romane eingehen, die in der Filmadaption nicht zu sehen waren.

Wann erscheint Man on Fire auf Netflix?

Man on Fire soll am 30. April 2026 auf Netflix erscheinen und acht Folgen enthalten. Neben den oben genannten Darsteller:innen standen unter anderem auch Scoot McNairy (12 Years a Slave) und Alice Braga (I Am Legend) vor der Kamera.

