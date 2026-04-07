Wird das eine der besten Miniserien des Jahres? Erster Trailer zur neuen Serie des Rentierbaby-Machers verspricht wieder Gänsehaut

Mit Rentierbaby gelang Richard Gadd vor zwei Jahren ein Überraschungserfolg auf Netflix. Jetzt steht er mit seiner neuen Miniserie in den Startlöchern, zu der es den ersten Trailer gibt.

Über kaum eine andere Serie wurde 2024 so viel geredet wie Rentierbaby. Die Miniserie von Richard Gadd avancierte innerhalb weniger Wochen bei Netflix zum Überraschungserfolg und Geheimtipp, ähnlich wie es letztes Jahr Adolescence schaffte. In der Serie spielt Gadd selbst die Hauptrolle und arbeitet darin seine eigene schwierige Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch auf. Über 102 Millionen Mal wurde Rentierbaby bis heute gestreamt.

Jetzt ist Gadd mit einer neuen Miniserie zurück, in der er ebenfalls erneut vor und hinter der Kamera tätig ist. Was euch in Half Man erwartet, zeigt jetzt der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu Half Man:

Half Man - S01 Trailer (English) HD

Neue Miniserie des Rentierbaby-Machers: Darum geht es in Half Man mit Richard Gadd

Half Man dreht sich um Niall und Ruben. Seit ihrer Jugend sind die beiden besten Freunde wie Brüder. Tod und Schicksal brachten sie zusammen, obwohl sie auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten.

Als Ruben dreizehn Jahre später auf Nialls Hochzeit aufschlägt, wirkt er jedoch wie ausgewechselt und scheint nicht er selbst zu sein. Die Feier mündet in einer Gewaltexplosion, die uns zurück in die 80er Jahre und die Anfänge der komplizierten Geschichte der beiden Freunde wirft. Stück für Stück erfahren wir ihre Vergangenheit bis hin zur Gegenwart.

Richard Gadd ist in Half Man in der Rolle von Ruben zu sehen und fungierte bei der Serie ebenfalls als Schöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent. Jamie Bell (Rocketman) schlüpft in die Rolle von Niall. Unter anderem Stuart Campbell (Dragonworld), Neve McIntosh (Dracula) und Mitchell Robertson (Harvest) gehören darüber hinaus zum Cast der Miniserie.

Wann und wo kommt die Miniserie Half Man?

Half Man wird nicht etwa wie Rentierbaby bei Netflix erscheinen, sondern bei HBO Max. Hierzulande startet die Miniserie ab dem 24. April 2026 bei dem Streamingdienst. Dort wird wöchentlich eine Folge veröffentlicht. Die Miniserie umfasst insgesamt sechs Episoden.

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