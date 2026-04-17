Wird es Thrash 2 auf Netflix-geben? So steht es um ein Sequel zum Hai-Thriller

Der Hai-Thriller Thrash eroberte das Netflix-Publikum im Sturm. Nicht nur die hohen Abrufzahlen sprechen für eine Fortsetzung, auch der Produzent äußerte sich zum möglichen Sequel.

Nach Im Wasser der Seine schlägt auf Netflix der nächste Hai-Thriller hohe Wellen. Thrash landete schon kurz nach seinem Start am 10. April in 91 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts. Das schreit nach einer Fortsetzung und tatsächlich lässt das Ende des Films bereits Raum für Thrash 2. In einem Podcast äußerte sich nun auch Produzent Adam McKay zur Zukunft des seines Hai-Horrors.

Das Ende vom Netflix-Film Thrash deutet Fortsetzung an

In Thrash kämpft nach einem Hurrikan eine kleine Küstenstadt mit dem Hochwasser. Doch die schwangere Lisa (Phoebe Dynevor) und weitere Überlebende (Whitney Peak, Djimon Hounsou) haben mit einer weiteren Gefahr zu kämpfen: Hungrige Haie jagen durch die überfluteten Straßen.

Es folgen Spoiler zum Ende von Thrash 1!

Am Ende von Thrash deutet sich bereits die nächste Bedrohung an. Während sich die Lage scheinbar beruhigt hat, zeigt ein Blick auf ein Überwachungssystem den nächsten herannahenden Sturm. Ein weiterer Hurrikan der höchsten Kategorie nimmt Kurs auf die Küste und das nur Stunden nach der ersten Katastrophe.

Spoiler Ende.

Thrash 2: Unendlich viele Fortsetzungen wären möglich

Offiziell ist eine Fortsetzung bislang nicht bestätigt. Allerdings äußerte sich Produzent Adam McKay in einem Interview mit dem Podcast The Discourse von The Playlist vorsichtig optimistisch:

Wissenschaftlich gesehen, ganz zu schweigen emotional, leben wir in einer Zeit rascher Veränderungen, mit Phasen des Zerfalls und großer Umbrüche [...] Die Idee, von einer Welt zu erzählen, in der die Natur aus dem Gleichgewicht geraten ist … man könnte unendlich viele [Fortsetzungen] machen.

Wie gut sich Naturkatastrophen mit Hai-Horror vertragen, hat schon die trashige Sharknado-Reihe bewiesen, die es immerhin auf sechs (!) Filme gebracht hat. Thrash nimmt sich da ernster, plätschert aber dennoch im seichten Wasser vor sich hin. Er ist ein Film zum Kopfausschalten und das scheint gefragt zu sein. Denn ähnlich verhielt es sich auch mit Im Wasser der Seine, dessen 2. Teil bereits in Planung ist.

Thrahs 2 ist aktuell nicht von Netflix bestellt. Aufgrund der hohen Abrufzahlen und des offenen Endes bietet sich eine Fortsetzung aber durchaus an. Die wäre dann aber frühestens Ende 2027 oder 2028 zu erwarten.