"Wird meine Karriere ruinieren": Sie lehnte eine Marvel-Rolle ab und ihre Nachfolgerin wurde zur erfolgreichsten Schauspielerin aller Zeiten

Ein Hollywoodstar lehnte eine große Marvel-Rolle mit der Befürchtung ab, dass sie ihre "Karriere ruinieren" könnte. Ihre Nachfolgerin ist mittlerweile die erfolgreichste Schauspielerin unserer Zeit.

Wie Schauspielerin und Mamma Mia!-Star Amanda Seyfried in jüngster Vergangenheit in einem Interview berichtete, hätte sie beinahe eine Rolle in einem Marvel-Film übernommen. Sie lehnte die Rolle jedoch ab, weil sie das Projekt zu skurril fand. Ihr Ersatz war anderer Meinung – und hat von dieser Denkweise extrem profitiert.

Amanda Seyfried wäre um Haaresbreite ein Marvel-Star gewesen

Amanda Seyfried wurde die Rolle der Gamora in James Gunns Guardians of the Galaxy angeboten, ehe Zoe Saldaña sie übernahm. Wie Deadline aus einem Gespräch mit der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA zitiert, fehlte es Seyfried an dem notwendigen Vertrauen in den Superhelden-Film, wie sie in einem Interview erzählte.

Ich dachte mir: ‚Das wird kein Hit werden. Der Baum und der Waschbär unterhalten sich miteinander, und außerdem sind sie alle im Weltraum.‘ Ich dachte nur: ‚Das wird meine Karriere ruinieren, wenn es schlecht wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es schlecht wird, ist hoch.‘

Nachdem Zoe Saldaña die Rolle übernahm, verhalfen ihr die gesammelten Einspielergebnisse ihrer Rolle zusammen mit den Avatar-Auftritten als Neytiri zu großem Erfolg: Sie gilt aktuell als die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten nach Kasseneinahmen. Nach Tom Holland befindet sie sich sogar auf dem zweiten Platz aller Schauspielenden. Trotz des Erfolgs der Guardians- und Avengers-Filme bereut Seyfried ihre Entscheidung bis heute allerdings nicht:

Ich habe mich geirrt. Aber ich nehme diese Entscheidung trotzdem nicht zurück. Ich habe sie für mich selbst getroffen. Ich habe sie für meine Familie getroffen, von der ich wusste, dass ich sie haben wollte. Und ich möchte einfach nicht die ganze Zeit im Make-up-Wagen verbringen.

Wann startet das nächste Marvel-Abenteuer in den Kinos?

Am 16. Dezember ist es soweit, denn da startet mit Avengers 5: Doomsday das meisterwartete Superhelden-Crossover seit Avengers: Endgame in den Kinos. Ob die Guardians in dem Film auftauchen werden, ist zur Zeit noch unklar, aber eine Rückkehr von Gamora scheint nach dem Ende des dritten Guardians of the Galaxy ausgeschlossen.