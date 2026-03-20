Wird Ryan Gosling der neue Ghost Rider? Jetzt bricht der Astronaut-Star sein Schweigen zur Marvel-Rolle

Mit seinem aktuellen Film Der Astronaut befindet sich Sci-Fi-Star Ryan Gosling absolut in seinem Element. Aber wird er danach noch zum Marvel-Antiheld mit Feuerschädel?

Aktuell ist Hollywood-Star Ryan Gosling mit dem Sci-Fi-Film Der Astronaut - Project Hail Mary im Kino vertreten. Danach macht er mit dem Star Wars-Streifen Starfighter weiter. Und was steht sonst noch auf dem Karriereplan? Gerüchteweise wird der Schauspieler schon länger mit der Marvel-Antiheldenrolle Ghost Rider in Verbindung gebracht – aber ist da überhaupt was dran? Jetzt äußerte sich Gosling endlich mal dazu.

Der Astronaut-Star Ryan Gosling als Ghost Rider: Das sagt der Schauspieler zum Marvel-Gerücht

Während seiner Promo-Tour für Der Astronaut sprach Ryan Gosling unter anderem mit Happy Sad Confused-Podcast (via Collider ). Während des Interviews wurde er auch ganz konkret auf das Ghost Rider-Gerede in Hollywood angesprochen. Seine Antwort wählte der Schauspieler offenbar sehr bedacht, ehe er Folgendes zu Protokoll gab:

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir halten die Hoffnung am Leben.

Das allein ist schon eine ziemliche Enthüllung, denn es bedeutet offensichtlich, dass nicht nichts an dem Rumoren dran war und ist. Dann wurde Gosling sogar noch konkreter:

Es wurden einige Gespräche geführt. Es ist eine komplizierte Situation.

Diese vertrackte Situation, auf die er anspielt, kann sich auf mehrere Hürden während der Verhandlungen mit Disney und Marvel beziehen. Zum Beispiel, was den vollen Terminkalender des Superstars angeht, oder natürlich die Gage, die beim Kaliber eines Stars von Gosling längst kein Pappenstiel mehr ist.

Zum Weiterlesen:

Laut Variety hatte Gosling schon 2022 Interesse am Ghost Rider bekundet, woraufhin Marvel-Chef Kevin Feige "Hey, wenn Ryan Ghost Rider spielen will ..." meinte, und "Ich würde liebend gerne einen Platz für ihn im MCU finden."

Ryan Gosling würde die Marvel-Rolle von Nicolas Cage erben

Der Antiheld Ghost Rider geht auf einen Marvel-Comic aus den 70ern zurück und erschien bisher erst in zwei Live-Action-Filmen. In Ghost Rider und der Direct-to-DVD-Fortsetzung Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance wurde der Motorradfahrer mit dem brennenden Knochengesicht mit jede Menge garstigem Gusto von Nicolas Cage dargestellt, sodass die Filme trotz ihrer nicht gerade MCU-reifen Qualität einen gewissen Kultstatus besitzen.

Sobald Hochkaräter Gosling sich der Rolle annimmt, könnte der Ghost Rider endlich ins MCU involviert werden, wenn er nicht seine eigene Antiheldenfilmreihe wie Venom aus dem mittlerweile untergegangenen SSU (Sony Spider-Man Universe) erhält. Nur seltsam, dass man für die Rolle des Schädel-Bikers jemanden im Gespräch hat, der für seine attraktive Visage bekannt ist, die viele vermutlich lieber sehen würden als das Heavy-Metal-Albumcovermotiv des edgy Ghost Riders.

Wer die beiden Ghost Rider-Filme streamen möchte, findet den ersten Teil bei den Amazon-Kanälen Filmtastic und Galactic Stream im Abo, oder als Leih- und Kauftitel bei Apple TV und Co. wie das Sequel.