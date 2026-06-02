Wo streamt House of the Dragon Staffel 3? Bei diesen Anbietern könnt ihr die neuen Folgen sehen

Es hat sich etwas geändert, was die Streaming-Möglichkeiten von House of the Dragon angeht. Die Fantasyserie über den Drachentanz in Westeros residiert nicht mehr nur Im Hause Sky.

Der Drachenkrieg der Targaryens geht noch diesen Monat mit der 3. Staffel von House of the Dragon weiter. Bisher lief Game of Thrones und das Prequel in Deutschland exklusiv bei Sky und WOW. Mittlerweile gibt es aber auch eine weitere Streaming-Option, über die ihr die neuen Episoden parallel zur Premiere beim US-Sender HBO abrufen könnt.

House of the Dragon Staffel 3 streamt bei Sky und HBO Max

Die 3. Season von House of the Dragon startet wie gehabt bei Sky Atlantic und WOW, kann aber erstmals auch beim hierzulande neuen Streamer HBO Max angesehen werden. Der launchte Anfang dieses Jahres in Deutschland und war bereits die designierte Heimat des zweiten GoT-Ablegers A Knight of the Seven Kingdoms. Dieses wurde längst um eine weitere Season verlängert und wickelte Fans Anfang des Jahres komplett um den kleinen Finger.

George R.R. Martins Westeros-Historie Feuer und Blut * dient weiterhin als Vorlage für House of the Dragon, dessen 3. Staffel mit der langerwarteten Seeschlacht an der Gurgel startet. Auch sonst wird es im kommenden Kapitel mächtig martialisch vor sich gehen, denn der Drachentanz zwischen Team Schwarz um Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und Team Grün um Königin Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) eskaliert komplett und droht, Westeros in Schutt und Asche zu legen.

Showrunner Ryan Condal versprach die bisher beste Season und hat danach noch eine weitere Staffel lang Zeit, die Vorgeschichte zu Game of Thrones zu einem feurigen Abschluss zu bringen.



Seht hier den finalen Trailer zu House of the Dragon Staffel 3:

House of the Dragon - S03 Final Trailer (English) HD

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Wann startet House of the Dragon Staffel 3?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis die 3. Staffel von House of the Dragon beginnt. Los geht es schon in wenigen Tagen, am Montag, den 22. Juni 2026, mit Folge 1 auf Sky und HBO Max. Acht neue Folgen werden dann wöchentlich veröffentlicht.

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