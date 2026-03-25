"Wollt ihr mich verarschen?" Bridgerton-Fans reagieren gespalten auf die große Francesca-Entscheidung für Staffel 5

Bridgerton hat die neuen Hauptfiguren für Staffel 5 mit Francesca und Michaela enthüllt. Viele Fans feiern die Entscheidung, doch nicht alle sind zufrieden.

Francesca oder Eloise? Diese Frage hat Bridgerton-Fans seit einem guten Monat beschäftigt, nachdem die 4. Staffel bei Netflix zu Ende gegangen ist. Zahlreiche Hinweise deuteten in beide Richtungen, jetzt hat es die Hit-Serie offiziell gemacht. Staffel 5 wird sich um Francesca (Hannah Dodd) drehen, die ihre zweite große Liebesgeschichte mit Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) erleben wird.

Während viele Fans sich auf Francescas und Michaelas Geschichte freuen, sind nicht alle damit zufrieden. Denn zahlreiche Fans hätten gerne Eloise (Claudia Jessie) als nächste ins Scheinwerferlicht treten sehen.

Die neuen Bridgerton-Hauptfiguren Francesca und Michaela sorgen bei Fans für gemischte Gefühle

Bridgerton-Fans tummelten sich in den sozialen Medien wie X, um ihre Reaktionen zu der großen Staffel 5-Ankündigung zu teilen. Dabei zeigten sich viele begeistert über die Entscheidung für Francesca und Michaela – besonders, da ihre Geschichte die erste große queere Lovestory der Serie darstellen wird.

"Ein lesbisches Hauptpaar in einer großen Mainstream-Serie, ich könnte verdammt nochmal heulen", schreibt ein Fan auf X. "Bridgerton wird jede Staffel von Millionen Menschen geschaut und bringt lesbische Hauptfiguren in Staffel 5. Eine schwarze lesbische Figur noch dazu. Eine schwarze lesbische Figur in der Regency-Ära. Franchaela, ihr werdet so geliebt. Jemand soll bitte Renaissance von Beyoncé spielen", proklamiert ein weiterer Fan.

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"Francesca hat ihr Haare offen, omg Michaela holt sie wirklich aus ihrem Schneckenhaus heraus, meine Shaylas", bekundet ein weiterer Fan emotional nach Sichtung des ersten Teasers, in dem die beiden Figuren zusammen zu sehen sind.

Ein anderer Fan hat im Ankündigungsvideo bereits Parallelen zu den vorherigen Staffeln erkannt, in denen die Hände des jeweiligen Hauptpaares kurz davor sind, sich zu berühren: "Sie haben die SACHE gemacht".

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Weitere Fans teilten passende Memes und Videos als freudige Reaktionen auf die Nachricht:

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Doch nicht alle Fans sind mit der Entscheidung zufrieden, Francescas Geschichte der von Eloise vorzuziehen, was ebenfalls eine Änderung gegenüber der Reihenfolge von Julia Quinns Romanreihe darstellt.

So erklärt ein Fan auf X: "Ich bin komplett bereit dafür, aber verdammt, was wird Eloise die ganze Zeit machen?" Andere Fans gehen sogar härter ins Gericht: "Ihr wollt mich doch verarschen ... Eloise wird auf die 6. Staffel geschoben? Claudia wird fast 40 sein, wenn sie beginnen zu drehen, ist das euer Ernst?"

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"Und wieder müssen wir vier Jahre auf eine Staffel warten, die die 5. hätte sein sollen. Für alle: Für die Geschichte, für die Schauspielerin, die auf ihre Geschichte seit sechs Jahren wartet. Es ist ein absolutes Gespött", urteilt ein trauriger Fan.

Eine andere Person räumt hingegen ein: "Es wurde in Staffel 4 nicht so aufgebaut, dass ihr wirklich glauben konntet, dass Eloise in Staffel 5 drankommt. Wenn sie angefangen hätte, diese Briefe zu schreiben, wäre es glaubhaft gewesen, aber es war so offensichtlich, dass es Francesca wird."

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Der letzte Fan hat mit diesem Einwurf tatsächlich völlig Recht. Für Eloises Staffel und Geschichte müssen erst bestimmte Weichen gestellt werden, damit sie glaubhaft passieren kann. In ihrem Roman In Liebe, Ihre Eloise* beginnt Eloise Sir Philip Crane (Chris Fulton) Briefe zu schreiben, nachdem dieser den Verlust seiner Ehefrau Marina (Ruby Barker) durchleben muss. Marinas Tod muss somit zunächst durch die Serie eingeführt werden, wohingegen Philip als Figur wieder zum Ensemble stoßen muss.

Wie Netflix mittlerweile offiziell bekanntgegeben hat, wird Chris Fulton nun zum Hauptcast von Staffel 5 gehören – somit können wir davon ausgehen, dass die kommenden Folgen bereits auf Eloises Geschichte in Staffel 6 hinarbeiten werden.

Wann kommt Bridgerton Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von Bridgerton befindet sich nun offiziell in Produktion. Fans dürfen also darauf hoffen, dass die neuen Folgen schon ab Sommer 2027 bei Netflix eintreffen.

Über die Bridgerton-Zukunft von Francesca, Michaela sowie Eloise habe ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh umfangreiche im Podcast gesprochen:

Podcast: Bridgerton streut im Staffel 4-Finale Hinweise auf Staffel 5

Netflix' Hitserie Bridgerton hält im Finale der 4. Staffel trotz erwartbarem Happy End noch einige Wendungen bereit. Wir diskutieren im Podcast zu Teil 2 nicht nur Benedicts und Sophies Lovestory, sondern auch Tode, Trennungen und die Rückkehr beliebter Figuren.

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Nach dem Ende der 4. Staffel von Bridgerton wägen wir die Chancen ab, ob Francesca oder doch eher Eloise Staffel 5 bei Netflix anführen wird. Außerdem haben wir einige Theorien zur neuen Lady Whistledown, die die Zukunft der Netflix-Serie aufmischen dürfte.



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