"Wollte ihm verdammt nochmal aufs Maul hauen": Matthew McConaughey trieb Woody Harrelson bei True Detective zur Weißglut

Hinter der Kamera sind die Schauspielstars Matthew McConaughey und Woody Harrelson gute Freunde. Beim Dreh des Serienmeisterwerks True Detective ist ihr Verhältnis aber fast eskaliert.

Wenn es um die besten Serien der letzten 15 Jahre geht, spielt die erste Staffel des HBO-Meisterwerks True Detective ganz oben mit. Nach dem Auftakt mit Matthew McConaughey (Interstellar) und Woody Harrelson (7 Psychos) als Ermittler-Duo wandelte sich True Detective zur Anthologie-Serie, die in jeder weiteren Staffel neue Figuren und Geschichten präsentierte. In einem aktuellen Podcast haben die beiden Originalstars jetzt nochmal über ihre damalige Zeit am Set gesprochen, die nicht immer einfach verlaufen sein soll.

Woody Harrelson konnte schwer mit Matthew McConaugheys Method Acting umgehen

In Season 1 von True Detective spielen Harrelson und McConaughey das ungleiche Detective-Paar Marty Hart und Rust Cohle. Neben einem quälenden Serienmörder-Fall, der die Figuren auf zwei verschiedenen Zeitebenen beschäftigt, zeichnet sich die Story durch die extremen charakterlichen Gegensätze von Marty und Rust aus. Während Ersterer rational handelt, lebt Rust einen nihilistisch-philosophischen Lebensstil, der ihn ständig zum brodelnden Mysterium macht.

In einer aktuellen Folge des Podcasts Where Everybody Knows Your Name , den Woody Harrelson und Schauspielstar Ted Danson gemeinsam moderieren, war Matthew McConaughey zu Gast und das Thema True Detective kam natürlich auch zur Sprache. Dabei verriet Harrelson laut Variety , dass ihm das verbissene Method Acting seines Co-Stars oft mächtig auf die Nerven ging:

Während der Dreharbeiten war er Rust Cohle. Ich hätte diesem Mistkerl so oft am liebsten aufs Maul gehauen. Ich bin so sauer auf ihn, weil er so in seiner Rolle bleibt.

Schon länger ist bekannt, wie versessen sich McConaughey seine True Detective-Rolle erarbeitet hat. Neben dem Ansatz des Method Actings verfasste der Schauspieler auch eine 450-seitige Analyse über seinen Seriencharakter, mit der er sämtliche Facetten von Rusts Persönlichkeit durchleuchten wollte. Da überrascht es nicht, dass es am Set der Serie immer wieder zu Spannungen zwischen ihm und seinem Co-Star gekommen ist.

Wie geht es mit True Detective weiter?

Nach True Detective Staffel 4, die erstmals von Showrunnerin Issa López angeführt wurde, ist eine 5. Season des HBO-Hits auch schon offiziell bestätigt. Genaue Details zur Handlung gibt es noch nicht, aber die Dreharbeiten dazu sollen dieses Jahr stattfinden.

Auch interessant: Für True Detective Staffel 5 mit McConaughey und Harrelson muss nur eine Sache passieren



Alle vier bisherigen True Detective-Staffeln könnt ihr hierzulande beim neu gestarteten Streaming-Dienst HBO Max im Abo schauen. Staffel 4 streamt außerdem bei Skys WOW in der Flatrate.

