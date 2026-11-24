In einem Interview zum neuen Die Tribute von Panem-Film hat Haymitch-Darsteller Woody Harrelson bestätigt, dass er die beliebte Rolle zuerst abgelehnt hatte. Und das gleich zweimal.

Bereits 14 Jahre sind vergangen, seitdem wir Woody Harrelson zum ersten Mal in Die Tribute von Panem als Haymitch Abernathy, dem Hungerspiel-Mentor von Distrikt 12, gesehen haben. Mittlerweile kann man sich keinen anderen Darsteller vorstellen, der ihn zu der Zeit hätte verkörpern können. Im neuen Film Sunrise on the Reaping spielt Joseph Zada den jungen Haymitch. In einem neuen Interview verrät Harrelson, dass er die Rolle gleich zweimal abgelehnt hatte.

Deswegen hatte Harrelson seine Die Tribute von Panem-Rolle zunächst abgelehnt

In einem gemeinsamen Interview bei Vanity Fair erzählte Harrelson seinem Nachfolger Zada, warum er die Rolle des Haymitch zunächst zweimal abgelehnt hatte.

Ich fand es gut, ich habe die Bücher gelesen, sie sind wirklich gut, aber ich glaube einfach nicht, dass es genug zu tun gibt. Ich weiß nicht, ob es genug zu tun gibt. Das ist eine willkürliche, seltsame Art, das zu beurteilen.

Letzten Endes war es der Regisseur des ersten Panem-Films Gary Ross der ihn schließlich dazu überreden konnte, die Rolle anzunehmen. Mittlerweile könnte Harrelson selbst sich gar keine Welt mehr vorstellen, in der er die Rolle nicht gespielt hätte.

[Ich] kann mir gar nicht vorstellen, diese Erfahrung in meinem Leben nicht gemacht zu haben und diese Leute nicht kennengelernt zu haben – und dann ruft mich Gary an und sagt: 'Woody, du musst diese Rolle übernehmen. Ich habe keine zweite Wahl. Du musst Haymitch spielen.' Und er hat einfach etwa zehn Minuten lang mit mir am Telefon gesprochen. Und ich sagte: 'Na gut, okay, ja, machen wir das.'

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Der neue Film setzt 24 Jahre vor dem ersten Teil an und erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy und seiner Teilnahme an den 50. Hungerspielen. Der Film wird abermals von Francis Lawrence inszeniert, der das Franchise seit dem zweiten Film begleitet.

Woody Harrelson kehrt in Die Tribute von Panem zurück

Spätestens seit der Premiere ist es kein Geheimnis mehr: Die Stars der Originalreihe – Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Woody Harrelson – haben einen Auftritt im neuen Panem-Film. Dieser fällt allerdings nicht sehr groß aus, sondern stützt sich auf den kurzen Epilog, den Suzanne Collins auch in ihrer Buchvorlage niedergeschrieben hat.