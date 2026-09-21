Zombie-Überraschung: World War Z 2 mit Brad Pitt kommt endlich – und wird von deutschem Regisseur gedreht

Die Fortsetzung zum Zombiefilm World War Z nimmt endlich Gestalt an. Erfahrt hier, welcher deutsche Filmemacher Brad Pitt inszenieren wird.

Totgesagte leben länger. Das gilt auch für das World War Z-Sequel World War Z 2, das seit der Paramount-Übernahme von Skydance im letzten Jahr wieder Priorität hat und jetzt mit langsamen Schritten auf uns zuschlurft.

Laut Hollywood Reporter hat man auch schon einen Regisseur auserkoren, der Marc Forster als Filmemacher beerbt. Dabei handelt es sich überraschenderweise um den Deutschen Edward Berger, der sich mit dem Kriegsfilm Im Westen nichts Neues und dem Vatikan-Thriller Konklave einen Namen gemacht hat.

Zombie-Fortsetzung World War Z 2: Brad Pitt kehrt als Pandemieheld zurück

Teil 1 basiert lose auf dem Max Brooks-Buch Operation Zombie: Wer länger lebt, ist später tot und etablierte Hollywood-Star Brad Pitt als ehemaligen UN-Mitarbeiter Gerry Lane, der während einer Zombieplage um den Planeten reist, um ein Gegenmittel zu finden. Die vorlagenlose Fortsetzung wird jetzt von Dennis Kelly geschrieben, der mehrere britische Thriller-Serien wie Utopia auf dem Kerbholz hat und ganz nebenbei einen Tony Award für Matilda: The Musical erhielt.

Hier noch mal der deutsche Trailer zu World War Z:

Vergangene Versuche, World War Z 2 auf die Beine zu stellen, scheiterten in den letzten 13 Jahren seit dem Release des ersten Films und hatten zwischenzeitlich J.A. Bayona (Jurassic World 2: Das gefallene Königreich) und David Fincher (Sieben) auf dem Regiestuhl. Letzterer hat schon öfter mit Pitt zusammengearbeitet, dessen Produktionsfirma Plan B Entertainment das Ganze mitproduziert, aber auch er und Berger sind sich längst nicht mehr fremd. Sie haben zuletzt am A24-Thriller The Riders zusammengearbeitet, der sich aktuell in der Postproduktion befindet.

Ebenfalls in Arbeit ist nach wie vor das ebenso langsam Gestalt annehmende Endzeit-Sequel I Am Legend 2. Dazu meldete sich der Drehbuchautor Akiva Goldsman gerade erst zu Wort und versprach, den größten Fehler aus Teil 1 nicht zu wiederholen.

Wo kann man World War Z streamen?

Wer sich den Zombiefilm von 2013 noch mal auf den Bildschirm holen möchte, muss nicht lange suchen, denn der Film wird einem regelrecht hinterhergeworfen. Er streamt aktuell im Abo bei Netflix, Sky/WOW, Paramount+, MagentaTV und Filmtastic.