Wotan Wilke Möhring leidet bei Wer weiß denn sowas? unter Unbeliebtheit: Fans stellen peinliches Detail fest

Neuzugang Wotan Wilke Möhring hatte bei Wer weiß denn sowas? schon einige Zeit sich zu beweisen. Doch Fans und Zuschauer:innen scheint er noch nicht überzeugt zu haben.

Es ist jetzt inzwischen ein gutes Jahr her, seit Elton angekündigt hat, aus der ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? auszutreten. Danach rückte Schauspieler Wotan Wilke Möhring nach, der in den ersten Wochen Rekordquoten für das Format herausholte. Dennoch ist er in der Show nach wie vor nicht der Beliebteste.



Wer weiß denn sowas-Sitzverteilung ist seit Möhrings Einzug unverhältnismäßig

Bei Wer weiß denn sowas? gehört es zum guten Ton, das gewonnene Geld an das Publikum zu verteilen – zumindest an die Personen, die hinter dem eigenen Team sitzen. Dafür darf sich das Publikum immer vor Start der Show hinter seinen favorisierten Kapitän setzen.



Dabei muss die Sitzverteilung nicht gleichmäßig sein, und meistens sitzen hinter einem Team mehr als hinter dem anderen. So saßen in der Folge vom 19. März hinter Team Hoëcker 67 Personen, während es hinter Möhrings Team nur 56 waren. Daraus lässt sich natürlich auch eine gewisse Beliebtheit ableiten, wenn das Ergebnis des Öfteren für einen Teamkapitän spricht.

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Ungleiche Sitzverteilung fällt sogar Fans auf: "So schlimm war es noch nie"

So war die Sitzverteilung zwischen Elton und Hoëcker immer ziemlich ausgeglichen. Doch seitdem Möhring zu Wer weiß denn sowas? stieß, fiel die Verteilung des Publikums eher zu Hoëckers Vorteil aus. Das ist sogar den Fans der Show aufgefallen.



So kommentierten Fans auf Instagram unter der Ausgabe vom 12. Februar, dass die Aufteilung besonders unverhältnismäßig ausgefallen war. "82 Zuschauer bei Bernhard, 37 bei Wotan… Da braucht man nicht zu fragen, warum", merkt ein Fan an. Eine weitere Person kommentiert: "So schlimm war die Zuschauerverteilung noch nie." Einige Fans fordern auch ein Aus für den Tatort-Kommissar. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass die ARD dem nachkommen wird, wegen solch eines Details. Immerhin ist Möhring noch kein ganzes Jahr dabei.



So könnt ihr Wer weiß denn sowas? schauen

Wer weiß denn sowas? läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.

