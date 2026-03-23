"Würde Tommy Shelby nie tun": Der Peaky Blinders-Film auf Netflix macht Fans mit heftiger Todesszene fassungslos

Peaky Blinders: The Immortal Man ist auf Netflix verfügbar und schockiert viele Fans mit dem Tod einer Lieblingsfigur. Der Darsteller selbst hat sich bereits dazu geäußert.

13 Jahre nach dem Start von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham ist Tommy Shelbys (Cillian Murphy) Herrschaft vorbei. Wie Murphy bereits bestätigte, schließt der Netflix-Film Peaky Blinders: The Immortal Man die Geschichte seiner Figur ab. Seit einigen Tagen ist er im Stream verfügbar. Und Fans reagieren vor allem mit Wut und Trauer auf den Tod einer Figur.

Vorsicht, massive Spoiler zu Peaky Blinders: The Immortal Man!

Peaky Blinders-Liebling stirbt im Netflix-Film: So reagieren die Fans

The Immortal Man spielt mehrere Jahre nach der letzten Staffel der Serie und setzt im Zweiten Weltkrieg ein. Tommy Shelby kehrt nach Birmingham zurück, nachdem sein Sohn Duke (Barry Keoghan), jetzt Anführer der Blinders, sich mit einem Nazi-Sympathisanten (Tim Roth) eingelassen hat. Letzte Spoiler-Warnung!

Fans erfahren dabei früh, was aus den anderen Mitgliedern der englischen Gang geworden ist. Besonders heftig ist dabei für viele Fans, dass Lieblingsfigur Arthur (Paul Anderson) in einer Rückblende stirbt, und zwar ohne einen Auftritt Andersons im Film. Tommy gibt später zu, seinen Bruder in betrunkener Rage erschossen zu haben. Viele Fans sind fassungslos. Einer erklärt auf X:

Das würde Tommy Shelby nie tun – seinen Bruder töten. Ich glaube, [Arthurs Ende im Film] war eine Lösung in letzter Sekunde, weil Paul Anderson Probleme im echten Leben hatte. Sonst wäre er sicher in einer mitreißenden Kampfszene gestorben und nicht versteckt in einem Auto.

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"Arthurs Story [im Film] ist lächerlich", ereifert sich ein weiterer Fan, "sie verrät die Serie. Müll." "Dass Arthur völlig fehlt, war richtig schlecht", stimmt ein weiterer zu. Und ein dritter erklärt:

Tommy behauptet, er habe Arthur absichtlich erschossen – das ist schwer zu glauben, nachdem er ihn sechs Staffeln lang beschützt hat. Das müsste nach einer 7. Staffel kommen, die [eine derartige Geschichte aufbaut]. Und nicht nach einer Stunde Film.

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Weitere Kommentare voller Wut und Trauer finden sich dutzende auf X. Aber was steckt wirklich dahinter? Darsteller Paul Anderson hat sich bereits zum Peaky Blinders-Film geäußert.

Unser Film-Check:

Das sagt Peaky Blinders-Star Paul Anderson zum Netflix-Film

Im Gespräch mit LadBible erklärte Paul Anderson Anfang März:

[Der Film] ist großartig. Ich hatte zuerst Zweifel. [Ich dachte:] Wir hatten eine tolle Serie und nicht genug Staffeln. Ich glaube, wir sollten mehr Staffeln drehen. Ich sehe keinen Grund für einen Film.

Über sein Ende in der Netflix-Serie äußert er sich positiv, was manche Fans überraschen könnte:

Da kann man nichts machen, oder? So ist es eben. Ich dachte mir, lass [die Serien-Verantwortlichen] einfach machen. Ich denke, [mein Ende] ist großartig, [wenn auch] traurig. Es hat eine große Wucht. Sowas sieht man nicht im Fernsehen. [...] Jeder wusste, dass Arthur sterben wird.

War es das also für Arthur Shelby? "Ich schätze schon", erklärt Anderson, räumt aber ein: "Mein Ende ist ja nicht ganz so eindeutig wie zunächst gedacht. Wir werden sehen."

Wie einige Fans online vermuten, sollen Andersons "Probleme" etwas mit seiner Abwesenheit im Film zu tun haben. 2023 wurden mehrere Arten von Drogen im Besitz des Schauspielers gefunden, wie etwa der Guardian berichtete. Direkte Auswirkungen auf seine Besetzung im Film sind aber nicht offiziell bestätigt.

Wie geht es mit den Peaky Blinders weiter?

Auch wenn diverse Figuren im Film sterben, soll die Saga der Peaky Blinders doch weitergehen: Eine Peaky Blinders-Sequel-Serie ist aktuell in Produktion und soll im Birmingham des Jahres 1953 spielen. Ein Startdatum gibt es noch nicht.

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