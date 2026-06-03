"Wunderbar, such dir aber einen alternativen Beruf": Vor 28 Jahren wurde Robin Williams emotional und eroberte Hollywood

Comedy-Legende Robin Williams sorgte während seiner Oscar-Dankesrede nicht nur für große Gefühle, sondern auch einige große Lacher.

Oscar-Dankesreden sind ein ganz eigenes Genre in Hollywood. Schauspieler:innen und Filmschaffende müssen im besten Fall aufrichtig und demütig, aber nicht zu aufgesetzt oder aufgelöst wirken. In der Geschichte der Academy Awards haben das seit 1929 nur ganz wenige Stars gemeistert.

Einer, dessen Ansprache bis heute als eine der gelungensten gilt, ist Robin Williams. Er wurde 1998 als bester Nebendarsteller für Good Will Hunting gewürdigt. Eine eher dramatische Rolle für den Comedy-Schauspieler.

Robin Williams' Oscar-Dankesrede war emotional und amüsant

Williams wurde in seinem Leben vier mal für einen Academy Award nominiert und nahm den Goldjungen einmal mit nach Hause. Dabei gewann er gegen Robert Forster (Jackie Brown), Anthony Hopkins (Amistad), Greg Kinnear (Besser geht's nicht) und Burt Reynolds (Boogie Nights). Nachdem sein Name genannt wurde, raste das Improvisations-Genie nach ein paar Umarmungen und Küsschen wie ein Flitzebogen auf die Bühne und lieferte eine Vorbildliche Dankesrede mit großen Gefühlen ab:

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Am Ende immer für einen Lacher gut

Robin Williams meinte sichtlich gerührt: "Das könnte das erste Mal sein, dass ich sprachlos bin." Dann ging es an die Danksagungen für die Academy, seine Co-Stars Ben Affleck und Matt Damon, Regisseur Gus Van Sant, die Good Will Hunting-Filmcrew aus Süd-Boston, die Produzenten Weinstein (zu denen die Beziehung jedoch etwas schwierig gewesen sein soll) und seine damalige Frau Marsha Garces.

Abschließend erzählte Williams die amüsante Anekdote darüber, was sein verstorbener Vater ihm vor vielen Jahren riet, nachdem er ihm eröffnete, Schauspieler werden zu wollen: "Wunderbar, such dir aber einen alternativen Beruf wie Schweißer."

So lustig wie Williams jedoch wie auf Knopfdruck sein konnte, so finster ging es zum Teil in seinem Inneren vor sich. Im Jahr 2014 nahm der unter Depression leidende Star sich im Alter von 63 Jahren das Leben. Für Rollen wie die des Therapeuten Dr. Maguire aus Good Will Hunting, Peter Pan aus Hook, Mr. Keating aus Club der toten Dichter oder auch Dschinni aus Aladdin wird er aber für immer unvergessen bleiben.

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