Wurde das Stranger Things-Finale mit KI-Hilfe geschrieben? Fans wollen Beweis gefunden haben

Eine Szene der neuen Stranger Things-Doku Ein letztes Abenteuer hat bei Fans für Verwirrung gesorgt. Es zeigt die Duffer-Brüder angeblich beim Drehbuchschreiben mithilfe von ChatGPT.

Der Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 blickt hinter die Kulissen der finalen 5. Staffel der Netflix-Serie. Während einige Fans darin die enttäuschende Enthüllung erwartete, dass die Duffer-Brüder die Drehbücher zum großen Finale noch nicht zu Ende geschrieben hatten, bevor die erste Klappe gefallen ist, glauben andere noch einen größeren Schock in der Doku entdeckt zu haben: Eine Szene zeigt die Duffer-Brüder beim Drehbuchschreiben – womöglich mit fragwürdiger Unterstützung.

Angebliches ChatGPT-Logo in Stranger Things-Doku sorgt für Ärger bei Fans

Mehrere Fans auf X haben in besagter Szene ihre Adleraugen eingesetzt und Screenshots angefertigt, um genau zu entschlüsseln, welche Websites Matt und Ross Duffer in ihrem Browser aufgerufen haben. In der Tab-Leiste sind gleich drei Tabs erkennbar, die dem Logo des KI-Tools ChatGPT verdächtig ähnlich sehen. Ein Tab zeigt darüber hinaus unmissverständlich das Reddit-Logo.

Die Vorwürfe gehen mit den Enthüllungen aus der Doku einher, dass die Duffer-Brüder für die Drehbücher zu Staffel 5 sowie der großen Finalfolge unter mächtigem Zeitdruck standen. Kein Wunder, dass Fans hier teilweise vom Schlimmsten ausgehen und befürchten, ganze Storylines und Dialoge könnten womöglich mit KI-Hilfe entstanden sein.

Haben die Duffer-Brüder wirklich ChatGPT für das Stranger Things-Finale benutzt?

Wie Comic in einem Post bei Instagram aufzeigt, handelt es sich bei dem nach ChatGPT aussehenden Logo jedoch um eine völlig andere Website: Demnach sollen die Duffer-Brüder einfache Google-Doc-Tabs für die beschrifteten Episoden 506, 507 und 508 mithilfe der Chrome-Anwendung "Memory Saver" aufgerufen haben, dessen rundes Logo dem ChatGPT-Logo unglücklicherweise verdächtig ähnlich sieht. Die neue Verschwörungstheorie ist somit wohl direkt wieder hinfällig.

Allerdings: Selbst wenn sie in besagter Szene mit ChatGPT gearbeitet hätten, hätte das nicht automatisch bedeutet, dass die Drehbücher wirklich mithilfe von KI geschrieben wurden. Möglich wäre ebenfalls, dass sie das Tool im Fall der Fälle für Recherchearbeiten genutzt hätten, die das Schreiben unterstützen.

