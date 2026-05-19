"Wurde in meiner Wohnung verhaftet": Rosenheim-Cops-Hauptdarsteller verrät, warum er schon im Gefängnis saß

Die Rosenheim-Cops klären Verbrechen im bayerischen Voralpenland auf. Ein Kultdarsteller geriet aber selbst schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt und musste dafür sogar ins Gefängnis.

Schauspieler Igor Jeftić ist seit den 90ern im deutschen TV zu sehen. Nach Auftritten im Tatort und bei Verliebt in Berlin landete er 2009 die größte Rolle seiner Karriere: In Die Rosenheim-Cops spielt er den Kriminalhauptkommissar Sven Hansen, der sich als Norddeutscher im tiefsten Bayern zurechtfinden muss. Jetzt überraschte der beliebte Schauspieler mit einem unerwarteten Geständnis: Er musste vor langer Zeit selbst schon mal wegen eines Delikts hinter Gittern.

Die Rosenheim-Cops-Star packt über Jugendsünde aus: Wegen diesem Vergehen saß er schon hinter Gittern

Seit mittlerweile 17 Jahren steht Schauspieler Igor Jeftić bei den Rosenheim-Cops vor der Kamera. Der 54-Jährige, der auch fließend Serbisch spricht, mimt in der Kultserie den überkorrekten Norddeutschen Sven Hansen, der besonders in seinen Anfangsjahren im tiefsten Bayern einen Kulturschock nach dem anderen erleben musste. Auch wenn der Schauspieler in der Serie stets gesetzestreu unterwegs ist, verrät er im Interview mit Frau im Spiegel, dass dem nicht immer so war.

Herrlich ehrlich gibt Jeftić zu, dass er schon einmal ein Gefängnis von innen gesehen hat: "In Berlin wurde ich in meiner Wohnung verhaftet und kam sogar für eine Nacht ins Gefängnis." Der Darsteller sei, als er Jahre zuvor in München studiert habe, häufiger beim Schwarzfahren erwischt worden. Doch die Strafe hätte er einfach nicht bezahlt, da er gar nicht in München gemeldet gewesen sei. Als er seinen Wohnsitz dann aber offiziell nach Berlin verlegte, kam die Polizei ihm auf die Schliche: "Als ich später nach Berlin ging, habe ich mich dort brav angemeldet, und da hat die Polizei zugegriffen."

Igor Jeftić wurde von seinem Chef freigekauft

Dem Schauspieler drohten damals bis zu 20 Tage Haft, doch er bekam Hilfe von seinem Vorgesetzten: "Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen." Durch die Zahlung der Kaution sei er dann nach "nur" einem Tag freigekommen.

Alle Sendetermine im Überblick: Dann läuft Die Rosenheim-Cops im ZDF

Die Rosenheim-Cops laufen an jedem Tag der Woche im ZDF. Montags bis freitags gibt es den Krimiklassiker um 16:10 Uhr zu sehen, sonntags läuft sie ab 16:15 Uhr und Dienstags gibt es zusätzlich eine Folge um 19:25 Uhr.