Wuthering Heights lehnte Mega-Deal von Netflix ab: Das Risiko hat sich jetzt schon ausgezahlt

Der Schock war groß, als die Produzenten von Wuthering Heights Netflix' 150 Millionen-Deal ausschlugen und stattdessen auf das geringere Kino-Budget setzten. Jetzt hat sich das Risiko ausgezahlt.

Seit Wochen sorgt Wuthering Heights – Sturmhöhe für jede Menge Gesprächsstoff durch die sehr lose Adaption des gleichnamigen Klassikers von Emily Brontë. Statt von Klassenunterschieden, Rassismus und Rache zu erzählen, inszenierte Saltburn-Regisseurin Emerald Fennell eine Liebesgeschichte als hochstilisiertes Pop-Märchen.

Die kontroversen Entscheidungen zu Handlung und Casting haben dem Erfolg des Films aber nicht geschadet. Im Gegenteil: Bislang hat die Adaption über 150 Millionen US-Dollar eingespielt, so viel, wie Netflix ursprünglich geboten hatte.

Netflix verlor Wuthering Heights an Warner Bros.

Geld regiert die Welt? Nicht unbedingt, denn wie Variety bereits 2024 berichtete, lehnte Margot Robbie mit ihrem Team den Mega-Deal von Netflix ab. Die Schauspielerin ist nicht nur in der Hauptrolle zu sehen, sondern auch als Produzentin tätig.

Statt die 150 Millionen des Streaming-Riesen anzunehmen, entschied man sich für die kostengünstigere Produktion mit Warner Bros. Mit 80 Millionen war das Angebot des Filmstudios nur knapp halb so groß. Ausschlaggebend war aber der weltweite Kinostart und die versprochene großangelegte Werbekampagne, die in den Produktionskosten nicht eingerechnet ist.

Wie sich jetzt zeigt, hat sich der Deal gelohnt, denn obwohl Wuthering Heights erst seit dem 11. Februar 2026 im Kino läuft, hat der Film bislang über 151 Millionen eingespielt. Für Warner Bros. ist das aber noch kein Erfolg. In der Größenordnung muss mindestens das Dreifache eingespielt werden, um auch die Marketingkosten wieder reinzuholen. Gut möglich, dass der kontroverse Film aber auch diese Hürde noch nehmen wird.

Wuthering Heights zeigt: Kino bleibt ein lukratives Geschäft

Damals verlor Netflix gegen Warner Bros., doch in Zukunft kann das nicht mehr passieren, da der Streaming-Dienst das Filmstudio aufgekauft hat. Während viele Filmschaffende wie etwa James Cameron, den Deal als Desaster bewerten, hat Netflix bereits verlauten lassen, dass sie dem Kino nicht abschwören wollen.

Es sind Filme wie Wuthering Heights, die zeigen, dass das Kino nach wie vor ein lukratives Geschäft sein kann. Und dass es sich noch immer lohnen kann, auf die große Leinwand zu setzen, statt direkt auf den Streaming-Plattformen zu veröffentlichen.