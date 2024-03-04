Verblüffende Yellowstone-Enthüllung: Beth-Darstellerin musste eines ihrer größten Talente verstecken, um die Rolle richtig zu verkörpern

Dutton Ranch-Star Kelly Reilly musste im Cast von Taylor Sheridans Yellowstone ein besonderes Talent verbergen, weil die verkörperte Rolle dieses Können leider nicht besaß.

An Yellowstone kommt kein moderner Western-Fan vorbei. Auch nach ihrem Ende lebt die Erfolgsserie in ihrem Spin-off Dutton Ranch weiter. Wer hier immer noch nicht im Bergpanorama mit den Cowboys und Cowgirls in die weite Steppe hinausgaloppiert, ist selbst schuld. Zum Reittalent seiner Stars machte Serienschöpfer Taylor Sheridan allerdings vor einiger Zeit eine verblüffende Enthüllung.



Das größte Pferde-Talent von Yellowstone muss das eigene Können verstecken

Die Serie Yellowstone dreht sich um die titelgebende Ranch in Montana, die die Familie Dutton rund um Patriarch John (Kevin Costner) um keinen Preis aufgeben will. Folglich schwingt sich Kind und Kegel immer wieder in den Pferdesattel, um Rinder über die weiten Grasflächen zu treiben oder anderen Feinden nachzustellen. In einem Interview mit Deadline verriet Taylor Sheridan allerdings, dass der beste Reiter in seinem Cast sein Talent aus gutem Grund nie zeigen durfte:

Ich habe die gesamte Besetzung durch ein gründliches Reit-Training geschickt. Ironischerweise ist die Person, die am wenigsten reiten darf, diejenige, die die beste Reiterin ist: Kelly Reilly. Sie ist reitend aufgewachsen. Im Gegensatz dazu war Jimmy (Jefferson White) in New York großgeworden und hatte im Prinzip noch nie auf einem Pferd gesessen.

Kelly Reillys Figur reitet deshalb so wenig in Yellowstone, weil ihre Figur Beth Dutton in der Serie Pferde hasst – ganz im Gegensatz zu ihrer Schauspielerin. Beths Abneigung geht auf den tödlichen Reitunfall ihrer Mutter Evelyn zurück. Dafür konnte die hartgesottene Dutton-Tochter ihren Status als Fan-Liebling aber mit anderen Qualitäten zementieren.



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In Dutton Ranch darf Yellowstone-Star Kelly Reilly endlich mehr reiten

Auch Kevin Costner drehte schon so manchen Western auf einem Pferderücken. Dass Kelly Reilly ihn in Sheridans Augen noch überflügelt, ist ein großes Lob, zumal der Serienschöpfer selbst ein exzellenter Reiter und Pferde-Enthusiast ist, wie unter anderem Quarter Horse News berichtet. Sheridan übernahm die Yellowstone-Gastrolle des Travis Wheatley beispielsweise nur deshalb, weil er niemand anderen finden konnte, der der herausfordernden Darstellung eines professionellen Pferdetrainers gewachsen war.



Im Serienableger Dutton Ranch zur weiteren Geschichte von Beth und Rip (Cole Hauser) nach Yellowstone fällt vielen Fans sicherlich auf, dass die Dutton-Tochter nun häufiger im Sattel sitzt. Der Grund dafür könnte sein, dass der Neuanfang in Texas auch Beth ihrem Trauma entrückt und sie nun positive Erfahrungen mit den Ausritten an Rips Seite verknüpfen kann.

Im Moviepilot-Interview mit Kelly Reilly begrüßte die britische Schauspielerin diese vorsichtige Veränderung: "Wann immer ich auf den Rücken eines Pferdes steigen kann, bin ich glücklich. [...] Und man reitet an den unglaublichsten Orten aus."

Die ersten 4 Staffeln Yellowstone könnt ihr im Abo bei Netflix schauen. Nur bei MagentaTV und Paramount+ streamen alle 5 Staffeln. Die zwei Prequel-Serien 1883 und 1923 sowie die Sequels Marshals und Dutton Ranch laufen hingegen ausschließlich bei Paramount+.

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