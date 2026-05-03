Yellowstone-Fortsetzung & NCIS abgesetzt oder verlängert? Das Schicksal von 21 Serien steht

Der Sender CBS entscheidet über die Zukunft von 21 Serien, darunter das NCIS-Universum und ein Blue Bloods-Nachfolger. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Inmitten der großen Popularität von Streaming wird das klassische TV oftmals gern für tot erklärt. Der US-Sender CBS aber stellt sich gegen diese Annahme und produziert mehr Serien – vor allem Krimis und Sitcoms – als die Network-Konkurrenz.

Pünktlich zum alljährlichen Upfronts-Event im Mai, bei dem die großen US-Sender ihre Programme für die im Herbst beginnende TV-Saison vorstellen, hat auch CBS (als Vorreiter sogar schon im April) über das Schicksal zahlreicher Serien für die kommende Season entschieden.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen 21 abgesetzten, verlängerten und neuen CBS-Serien für die Saison 2026/2027. Darunter auch das NCIS-Universum, das Yellowstone-Spin-off Marshals, das in Deutschland bei Disney+ beheimatete Actiondrama Tracker oder auch die Fantasy-Comedy Ghosts.

Marshals, NCIS und Tracker gehen weiter: Alle Serien, die CBS verlängert hat

Ganze 14 Serien schaffen es in die kommende TV-Season, die mit einem prallgefüllten Programmplan aufwartet – allerdings nicht ganz ohne Abstriche. Um Kosten einzusparen, bringt CBS vier Serien nur mit verkürzten Staffeln zurück. Während Fire Country und Matlock mit jeweils 13 Episoden weitergeführt werden, umfassen die neuen Staffeln der NCIS-Ableger NCIS: Sydney und NCIS: Origins sogar nur magere 10 frische Folgen.

Als erfolgreichster Neustart der Saison darf der hierzulande bei Paramount+ streamende Yellowstone-Ableger Marshals noch dieses Jahr mit einer weiteren Staffel zurückkehren. Comedy-Fans dürfen sich hingegen auf Nachschub des schrägen Geister-Wahnsinns Ghosts freuen, den ihr bei Netflix (3 Staffeln), Prime Video (4 Staffeln) und WOW (5 Staffeln) streamen könnt. Ebenfalls gesichert ist die Zukunft des The Big Bang Theory-Spin-offs Georgie & Mandy, der kürzlich erst bei Netflix für Aufmerksamkeit sorgen konnte.

Aus für Sherlock Holmes-Spin-off: Alle Serien, die CBS abgesetzt hat

DMV - abgesetzt nach 1 Staffel



The Neighborhood - beendet nach 8 Staffeln



Watson - abgesetzt nach 2 Staffeln



Allzu viele Absetzungen hat CBS in diesem Jahr glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Während die Sitcom The Neighborhood mit einer Finalstaffel ordentlich beendet wurde, wurde die Workplace-Comedy DMV nach nur einer Season wieder eingestellt. Das größte Absetzungs-Opfer ist das Medical-Drama Watson, dessen Auftaktstaffel am 11. Mai in Deutschland bei Sky zu Ende geht. Nach der 2. Staffel, die sogar Meisterdetektiv Sherlock Holmes selbst auftreten lässt, zog CBS allerdings den Stecker.

NCIS-Nachschub und Vampir-Comedy: Die Serien-Neuheiten 2026/2027 bei CBS

Gleich vier Serien-Neuheiten stehen bei CBS in den Startlöchern. Ein US-Remake der deutschen Krimiserie Einstein wurde schon vergangenes Jahr in Auftrag gegeben und für die kommende TV-Saison aufgehoben. Folgende Serien wurden bestellt und werden demnächst ins Programm von CBS wandern:



Cupertino - Anwaltsdrama mit Mike Colter (Start: Herbst 2026)

Einstein - Krimi-Remake mit Matthew Gray Gubler (Start: 2027)

Eternally Yours - Vampir-Comedy der Ghosts-Schöpfer (Start: Herbst 2026)

Navy CIS: New York - Spin-off mit NCIS-Agent Sam Hanna (Start: Herbst 2026)

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.