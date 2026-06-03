Yellowstone-Fortsetzung wird immer heftiger: Im neuen Dutton Ranch-Trailer eskaliert der Western-Krieg

Wem das neue Yellowstone-Sequel Dutton Ranch bisher noch nicht actionreich genug war, der erhält im Trailer zur zweiten Staffelhälfte Einblicke in einen erbitterten Kampf der verfeindeten Rancher-Familien der Duttons und Jacksons.

Nach Yellowstone läuft mit der neuen Serie Dutton Ranch bei Paramount+ gerade eine würdige Fortsetzung des Western-Hits. Die Streaming-Rekorde des Yellowstone-Sequels zeigen, dass das Publikum großen Gefallen an dem Wiedersehen findet. Nach vier ausgestrahlten Folgen und fünf noch kommenden Episoden legt der Texas-Ableger von Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) nun in einem neuen Trailer zur zweiten Staffelhälfte die Messlatte noch höher.



Düsteres Trailer-Versprechen: In der 2. Hälfte der Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch sprechen die Waffen

Bis auf die Feuersbrunst und den Mord gleich zu Beginn lief in Dutton Ranch bisher alles noch einigermaßen gesittet ab. Genüsslich zog der Yellowstone-Ableger die Spannungsschraube dennoch langsam an. Dass Beths Familie sich nach dem Kauf ihrer kleinen Texas-Farm mit der einflussreichen Rindermonopol-Inhaberin Beulah Jackson (Annette Bening) anlegt, steht schon lange als Drohung am Horizont. Ein auf Instagram veröffentlichter neuer Trailer zu den kommenden Folgen 5 bis 9 zeigt jetzt, dass die Auseinandersetzung ihren Siedepunkt erreicht:

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Nach dem verheerenden Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in ihrer Herde mussten die Duttons die Ausbreitung der Krankheit mit einer grausigen Massenerschießung verhindern. Doch kann dieser schwere Rückschlag wirklich Zufall gewesen sein? Im neuen Trailer rekrutiert Rip Mitstreiter für den Kampf, während Beth in Beulahs korrupter Vergangenheit als ausgefuchste "Diebin" stochert.

Der "harte Teil" kommt in der zweiten Staffelhälfte erst noch, verspricht das Video. Fäuste und Kugeln fliegen, als die Situation eskaliert und auch vor Ziehsohn Carter (Finn Little) und Tierarzt Everett (Ed Harris) nicht Halt macht. Doch wer wie die Jacksons "Wölfe anheuert", kann sie vielleicht bald nicht mehr kontrollieren. Erst recht nicht, wenn Beulahs ins Exil geschickter Sohn Rob-Will (Jai Courtney) zurückkehrt, seine Drogengeschäfte mitbringt und eine gewisse Leiche nicht länger begraben bleibt.

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Wann kommt die nächste Folge Dutton Ranch?

Das Yellowstone-Spin-off Dutton Ranch zeigt immer freitags eine neue Folge. Episode 5 startet am 5. Juni 2026 bei Paramount+. Das Finale (Folge 9) soll in einem Monat, am 3. Juli, veröffentlicht werden.

Podcast-Check: So gut ist die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch

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Yellowstone ist zu Ende – und lebt weiter! Seit dem 15. Mai streamt die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch bei Paramount+, in der Beth und Rip in Texas ein neues Leben beginnen. Wir erklären, warum bei der Show viel mehr Yellowstone-Feeling aufkommt als beim letzten Ableger Marshals.

