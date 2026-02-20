Yellowstone geht in 8 Tagen weiter: Die Western-Fortsetzung überrascht mit reichlich Action

Nach dem Ende von Yellowstone setzt eine neue Serie die Geschichte des Western-Universums mit einigen bekannten Figuren fort. Hier gibt's den spoilerfreien Ersteindruck zu Marshals.

Wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich drei Fenster. Das trifft zumindest auf das von Taylor Sheridan erschaffene Western-Universum zu, das nach dem Ende von Yellowstone in diesem Jahr mit gleich drei Spin-off-Serien fortgesetzt wird. Den Anfang macht das Dutton-Sequel Marshals: A Yellowstone Story, das in Deutschland am 2. März 2026 bei Paramount+ startet.



Marshals läutet nicht nur eine neue Ära für Yellowstone ein, sondern auch für Kayce Dutton (Luke Grimes). Neben seiner Berufung als Cowboy jagt er jetzt auch Verbrecher in Montana – und verwandelt die Western-Geschichte in ein Action-Spektakel.

Eine neue Ära für Yellowstone: Darum geht's in Marshals

Am Ende von Yellowstone erfüllte Kayce Dutton eine 141 Jahre alte Prophezeiung und verkaufte das Land seiner Familie an die Native-Community des Broken Rock-Reservats. Er selbst behielt 5000 Acres auf dem East Camp des Paradise Valley, um dort als Cowboy und Rinder-Rancher ein neues Kapitel aufzuschlagen. Lange hielt dieser Traum leider nicht an.

Zu Beginn von Marshals lasten die Vergangenheit und persönliche Verluste schwer auf Kayce. Teenager-Sohn Tate (Brecken Merrill) möchte doch nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten und Kayce fühlt sich verloren und ziellos. Aus diesem Loch hinaus zerrt ihn schließlich sein früherer Navy-Seals-Kumpel Pete Calvin (Logan Marshall-Green), der eine neue Eliteeinheit von U.S. Marshals in Montana anleitet und auf die lokale Expertise seines Freundes setzt.

Und so wird Kayce das neueste Mitglied der U.S. Marshals, um an der Seite von Pete sowie Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) und Miles Kittle (Tatanka Means) in Montana für Recht und Ordnung zu sorgen. Es ist nicht nur eine neue Bestimmung für Kayce, sondern auch eine Art moralische Heilung von all der Gewalt, die er jahrelang erlitten und selbst ausgeübt hat. Doch selbst als Gesetzeshüter schreckt die Dutton-Tötungsmaschine nicht davor zurück, so manche Grenze zu überschreiten.

Marshals verwandelt Yellowstone in eine Action-Crime-Serie

Mit Marshals wagt Yellowstone den großen Sprung vom Kabelfernsehen und Streaming ins klassische Network-TV. Produziert wurde die Serie nämlich für den Sender CBS, der Heimat beliebter Crime-Formate wie NCIS, FBI, Blue Bloods, S.W.A.T. oder SEAL Team. Damit einher geht auch eine grundlegende Änderung des Serienformats: Marshals ist eine Fall-der-Woche-Serie.



Das Team der U.S. Marshals kümmert sich um episodische Fälle, die sich thematisch in das Setting von Yellowstone einfügen. Die Jagd auf die Drahtzieher eines Bombenanschlags während einer Demonstration, die Zerschlagung eines Drogendeals von Rechtsextremen oder die Friedenssicherung bei einem Konflikt zwischen Ranchern und den indigenden Bewohnern des Broken Rock-Reservats gehören ebenso zum Arbeitsalltag wie Lasso-Lehrstunden in der Mittagspause.

Im Gegensatz zu Yellowstone setzt Marshals viel stärker auf Action. Direkt in der Pilotfolge gibt es Schießereien, Explosionen und eine Entführung, der Kayces neue Einheit mit militärischer Präzision und geladenen Waffen begegnet. Wer schon immer mehr Action-Sequenzen wie den Angriff auf die Dutton-Familie zu Beginn der 4. Staffel sehen wollte, wird sich hier direkt zu Hause fühlen – und vom erstaunlich hohen Body Count überrascht sein.

Für wen lohnt sich Marshals: A Yellowstone Story?

Neben einigen bekannten Yellowstone-Figuren und -Orten finden sich in der neuen Serie viele vertraute Western-Elemente wie Rancharbeiten, reitende Cowboys und der ein oder andere Abstecher in den örtlichen Saloon in Bozeman zu Bier und Country-Musik. Musikalische Neuinterpretationen des Yellowstone-Scores und wunderschöne Landschaftsaufnahmen lassen direkt erkennen, dass wir uns wieder in der Welt der Duttons befinden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Marshals: A Yellowstone Story schauen

Marshals: A Yellowstone Story - S01 Trailer (Deutsch) HD

Aber muss man die Originalserie gesehen haben? Das Spin-off funktioniert dank zahlreicher neuer Figuren und dem Fokus auf die Arbeit der U.S. Marshals auch für Serienfans, die Yellowstone bisher nicht gesehen haben. Denn wichtige Hintergründe bekannter Charaktere werden in Dialogen aufgefrischt. Das allgegenwärtige Vermächtnis der Duttons, Referenzen auf frühere Ereignisse und der persönliche Schmerz von Kayce erschaffen für versierte Yellowstone-Fans allerdings ein reichhaltigeres Seherlebnis.

Eine einfache Fortsetzung von Yellowstone solltet ihr hingegen nicht erwarten. Serienschöpfer Spencer Hudnuts Hintergrund als ehemaliger Showrunner des Militärdramas SEAL Team ist tief in der DNA der neuen Serie verankert. Während die Rahmung einzelner Episoden mit Ranchszenen oder berührenden Charaktermomenten auf der Veranda des Dutton-Eigenheims vertraut wirkt, ist Marshals im Kern mehr eine typische Action-Crime-Serie.

Fans von Shows wie S.W.A.T., SEAL Team oder auch Tracker verspricht Marshals beste Feierabendunterhaltung, die mit ihrem Blick auf das Spannungsfeld zwischen der weißen und indigenen Bevölkerung Montanas interessante thematische Ansätze liefert – und dabei das Western-Universum von Yellowstone um ganz neue Facetten erweitert.

Die 1. Staffel von Marshals: A Yellowstone Story wird ab dem 2. März 2026 wöchentlich bei Paramount+ veröffentlicht. Grundlage für den Ersteindruck sind die ersten drei Episoden.

