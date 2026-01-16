Yellowstone geht weiter: Erster Blick auf neue Serie enthüllt Starttermin und 2 Mega-Stars – mit einer großen Enttäuschung

Die Yellowstone-Serie The Madison wird in wenigen Wochen endlich Premiere feiern. Die ersten Bilder enthüllen die Stars um Michelle Pfeiffer und Kurt Russell samt Starttermin.

Über ein Jahr ist es her, seit Yellowstone mit der 5. Staffel ihr offizielles Ende gefunden hat. Das Serien-Universum von Taylor Sheridan soll jedoch durch gleich mehrere Ableger weiterleben. Während Marshals: A Yellowstone Story bereits einen offiziellen Starttermin erhalten hat, dürfen sich Fans nun noch ein weiteres Datum rot im Kalender anstreichen. Denn The Madison startet schon in wenigen Wochen.

Erster Blick auf The Madison: Darum geht's in der Yellowstone-Fortsetzung

The Madison dreht sich um die wohlhabende Matriarchin Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer), die nach dem Tod ihres Mannes und ihres Schwagers von New York City nach Montana zieht, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Ihr Sohn Russell (Patrick J. Adams), ein Investment-Banker, und dessen Frau Paige (Elle Chapman) sind ein opulentes Leben gewohnt. So warten in Montana gleich mehrere Hindernisse auf die Clyburns.

Die ersten Bilder zu The Madison enthüllen neben Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams (Suits) und Elle Chapman (Ein Mann namens Otto) auch Western-Experte Kurt Russell (Tombstone), der in die Rolle von Preston Clyburn schlüpft. Darüber hinaus zählen Beau Garrett (Tron: Legacy), Amiah Miller (Planet der Affen: Survival), Alaina Pollack (On Call), Ben Schnetzer (Pride) und Lost-Star Matthew Fox zum Cast der neuen Yellowstone-Serie.

Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan fungiert bei The Madison als ausführender Produzent.

Wann und wo kommt die neue Yellowstone-Serie The Madison?

The Madison wird in den USA am 14. März 2026 bei Paramount+ starten. Ob die Serie auch hierzulande direkt bei dem Streamer zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Fans müssen sich jedoch auf eine große Enttäuschung einstellen, denn Staffel 1 soll nur sechs Episoden umfassen. Sheridans andere Serien konnten bislang deutlich mehr Folgen vorweisen: Für Yellowstone, 1883, Landman, Tulsa King und Mayor of Kingstown kamen üblicherweise zehn Folgen pro Staffel zum Tragen. 1923 und Lioness erhielten jeweils acht Folgen.

Ein Lichtblick bildet jedoch, dass eine 2. Staffel für The Madison nicht nur bereits bestellt wurde – laut Deadline soll diese sogar schon abgedreht sein. Für Nachschub ist also längst gesorgt.

