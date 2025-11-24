Yellowstone geht weiter: Erster langer Trailer kündigt Fortsetzung der Western-Saga an

Das neue Yellowstone-Spin-off Y: Marshals dreht sich um Luke Grimes als Kayce Dutton, der neuerdings als Gesetzeshüter mit Cowboyhut seine Runden dreht. Hier ist der ausführlichere Trailer.

Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan mag Paramount verlassen, aber das heißt noch lange nicht, dass die überaus erfolgreiche Western-Saga am Ende ist. Im Gegenteil, mit Y: Marshals kündigt sich schon im ersten Quartal 2026 die nächste Serie des Hit-Franchise an, mit der die Story für einen der Dutton-Söhne weitergeht. Hier ist der neue Trailer dazu:

Y: Marshals macht den Yellowstone-Sohn Kayce Dutton zum Gesetzeshüter

Schauspieler Luke Grimes kehrt in seinem eigenen Yellowstone-Ableger in der Rolle des Kayce Dutton zurück. Der lässt die Familien-Ranch aus der Originalserie hinter sich, um sich im Bundesstaat Montana den U.S. Marshals anzuschließen. Der perfekte Job für einen Cowboy, der gleichzeitig Erfahrung als NAVY Seal gesammelt hat.



Im Crime-Drama vom ehemaligen SEAL Team-Showrunner Spencer Hudnut lassen sich auch weitere bekannte Gesichter blicken: Gil Birmingham und Mo Brings Plenty etwa als Thomas Rainwater und dessen rechte Hand Mo sowie Brecken Merrill als Nesthäkchen Tate Dutton. Nur auf Schauspielerin Kelsey Asbille aka Kayce' Ehefrau Monica werden Fans leider verzichten müssen.

Neue Rollen, die extra für Y: Marshals besetzt wurden, sind unter anderem Logan Marshall-Green (Upgrade) als Pete, Arielle Kebbel (9-1-1) als Belle, Ash Santos (Mayor of Kingstown) als Andrea, Tatanka Means (Horizon) als Miles und Brett Cullen (Ransom Canyon) als Harry.



Wann genau geht Y: Marshals an den Start?

Im Gegensatz zu zu anderen Yellowstone-Formaten wird Y: Marshals auf dem US-Network CBS Premiere feiern, das längst für langjährige Crime-Serien wie NCIS und FBI bekannt ist. Los geht es am 1. März 2026, eine hiesige Sendeheimat steht noch nicht fest. Weitere Spin-offs, wie The Madison mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell, sind auch schon in Arbeit.

