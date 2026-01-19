Yellowstone geht weiter: Erster Teaser zu neuer Serie hat 2 Mega-Stars und große Überraschung im Gepäck

Das Warten für Yellowstone-Fans hat ein Ende: Der neue Serien-Ableger The Madison hat endlich in einem ersten Video-Teaser sein Startdatum bekanntgegeben.

Auch nach dem Ende von Yellowstone lebt das von Taylor Sheridan erschaffene Western-Serienuniversum der Duttons weiter. Die Serie The Madison wird in Kürze dieses Erbe antreten und nach Montana zurückkehren. Nun macht ein erstes 30-sekündiges Video mit wunderschönen Landschaften und funkelnden Stars Lust auf das Yellowstone-Spin-off.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zur Yellowstone-Serie The Madison

The Madison - S01 Date Announcement Teaser (English) HD

Yellowstone-Nachfolger: Worum geht's in The Madison und wer spielt mit?

Die New Yorker Familie von Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) versucht eine kürzliche Tragödie zu verarbeiten, während sie im ländlichen Montana Urlaub machen. In sechs Episoden lernen wir die neuen Hauptfiguren im Tal des Madison River (daher der Titel The Madison) kennen. Inwiefern eine Verwandtschaft oder Beziehung zu den bisherigen Duttons besteht, wird bisher noch geheimgehalten.

Nach Kevin Costner, Helen Mirren und Harrison Ford (im Spin-off 1923) fährt aber auch das neuste Yellowstone-Kapitel The Madison wieder Starpower im eigenen Cast auf:

Überraschend ist nicht nur Will Arnetts bislang unbekannte Beteiligung, sondern auch noch eine andere Sache: Die erste Staffel von The Madison ist schon seit 2024 abgedreht. Die neue Serie war in der langen Wartezeit aber offenbar nicht untätig und hat laut Star Telegram heimlich schon eine 2. Staffel abgedreht. Die Zukunft des Yellowstone-Universums ist also gesichert.

Wann startet die Yellowstone-Serie The Madison?

Sowohl in den USA als auch in Deutschland hat The Madison ein Startdatum am 14. März 2026 bei Paramount+ * erhalten. Gezeigt werden die sechs Episoden voraussichtlich wöchentlich.

Offenbar bekommen wird dann im Frühjahr gleich die doppelte Dosis Yellowstone: Denn auch die neue Serie des Dutton-Sohns Kayce (Luke Grimes), Marshals: A Yellowstone Story, startet am 1. März 2026 bei Paramount+.

Podcast mit der dritten Yellowstone-Serie 2026: Die größten Serien-Highlights des kommenden Jahres

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet. Darunter auch Dutton Ranch.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

