Yellowstone geht weiter: Erster Trailer zur neuen Serie mit 2 absoluten Mega-Stars

Das Yellowstone-Universum wird im März mit einer neuen Serie erweitert. Jetzt könnt ihr den längeren Trailer zu The Madison mit Kurt Russell und Michelle Pfeiffer schauen.

Der Serien-Hit Yellowstone ist längst beendet, doch das Universum von Schöpfer Taylor Sheridan ist noch lange nicht erschöpft. Stattdessen wird die raue Western-Welt mit weiteren Ablegern erweitert, zu denen auch The Madison zählt. Die neue Serie von Sheridan aus dem Yellowstone-Franchise startet im März und nach dem ersten Teaser ist jetzt der längere Trailer erschienen.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Madison:

The Madison - S01 Trailer (English) HD

Neue Yellowstone-Serie kommt: Darum geht es in The Madison von Taylor Sheridan

The Madison dreht sich um die New Yorker Familie von Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer), die eine kürzliche Tragödie verarbeiten muss, während sie im ländlichen Montana Urlaub machen. Zum Cast der neuen Yellowstone-Serie zählen neben Pfeiffer unter anderem Kurt Russell (Die Klapperschlange) als Stacys Mann Preston Clyburn sowie Lost-Star Matthew Fox (Lost) als Prestons Bruder Paul Clyburn.



Wann und wo startet The Madison?

Die neue Serie aus dem Yellowstone-Universum startet bei Paramount+ am 14. März 2026. The Madison besteht aus insgesamt sechs Folgen, von denen die ersten drei zum Start und die folgenden drei eine Woche später am 21. März 2026 veröffentlicht werden sollen.

Da The Madison schon 2024 abgedreht wurde, soll seitdem auch bereits eine 2. Staffel der neuen Yellowstone-Serie im Kasten sein. Die Zukunft des Serien-Universums ist also weiterhin gesichert. Kurz vor The Madison startet bei Paramount+ auch noch das Dutton-Sequel Marshals: A Yellowstone Story, das mit reichlich Action überrascht.

