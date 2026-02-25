Yellowstone geht weiter: Western-Fortsetzung verwandelt The Walking Dead-Fanliebling in ruchlosen Dutton-Feind

Das Western-Universum von Yellowstone wird mit einer neuen Spin-off-Serie fortgesetzt. Darin wird ein The Walking Dead-Star zum Dutton-Gegenspieler.

Obwohl die Yellowstone bereits abgeschlossen wurde, ist die Geschichte der Familie Dutton noch längst nicht zu Ende. Schon in wenigen Tagen beginnt für Kayce Dutton (Luke Grimes) ein neues Kapitel in Marshals: A Yellowstone Story. Neben dem Wiedersehen mit einigen bekannten Charakteren bringt das Spin-off viele neue Figuren ins Western-Universum. Auf ein neues Cast-Mitglied dürfen sich vor allem Fans der Horrorserie The Walking Dead freuen.

Die Yellowstone-Fortsetzung Marshals besetzt The Walking Dead-Star Michael Cudlitz

Wie Entertainment Weekly enthüllt, wird Michael Cudlitz in mehreren Episoden von Marshals zu sehen sein. Serienfans ist der Schauspieler vor allem als Abraham Ford aus The Walking Dead bekannt. Zuletzt verkörperte er in der DC-Serie Superman & Lois den ikonischen Comicschurken Lex Luthor.

Im Yellowstone-Spin-off übernimmt Cudlitz nun die Rolle des alteingesessenen Rancher-Patriarchen Randall Clegg, der nicht gut auf die Duttons zu sprechen ist und sich mit dem frisch ernannten Gesetzeshüter Kayce anlegt.

In Marshals findet Cowboy Kayce Dutton eine neue Bestimmung als Mitglied einer Einheit von U.S. Marshals, die in Montana für Recht und Ordnung sorgt. Das von Kayces Navy-Kumpel Pete Calvin (Logan Marshall-Green) angeführte Team kann dabei vor allem auf seine Expertise als einheimischer Rancher und früherer Navy SEAL setzen. Als U.S. Marshal macht sich der Dutton-Spross allerdings auch einige neue Feinde in seiner Heimat.

Neben bekannten Charakteren wie Tate Dutton (Brecken Merrill) und Broken Rock-Chief Thomas Rainwater (Gil Birmingham) finden sich in der Besetzung auch Yellowstone-Neulinge wie Arielle Kebbel (9-1-1) als Belle Skinner, Ash Santos (Mayor of Kingstown) als Andrea Santos sowie Tatanka Means (Ransom Canyon) als Miles Kittle.

Im Gegensatz zu Yellowstone setzt der neue Western-Ableger vermehrt auf Action und episodische Missionen, die Kayce und sein Team von Folge zu Folge bestreiten. Mehr dazu könnt ihr schon jetzt in unserem Serien-Check zu Marshals: A Yellowstone Story nachlesen.

Wan startet die Yellowstone-Serie Marshals in Deutschland?

Wer wissen möchte, wie die Geschichte von Kayce Dutton nach dem Yellowstone-Finale weitergeht, muss nicht mehr lange warten. Hierzulande startet Marshals am 2. März 2026 bei Paramount+. Die insgesamt 13 Folgen der ersten Staffel werden im Wochentakt immer montags veröffentlicht. Erschaffen wurde die Serie vom ehemaligen SEAL Team-Showrunner Spencer Hudnut.

