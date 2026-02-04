Yellowstone kehrt zurück: Heute startet die Serien-Fortsetzung Marshals im Stream

Nach langer Wartezeit wird die moderne Westerngeschichte der Dutton-Familie heute mit einer neuen Serie fortgesetzt. Marshals: A Yellowstone Story startet ein neues Kapitel.

Vor über 14 Monaten endete die Hitserie Yellowstone. Die Geschichte der Duttons wird trotzdem weitererzählt. Heute startet die erste Serie, die nach dem Finale spielt und enthüllt, wie es für einige Charaktere weitergeht – Marshals: A Yellowstone Story.

Heute startet die 4. Yellowstone-Serie: Marshals erzählt die Dutton-Geschichte weiter

Nach der Mutterserie Yellowstone (5 Staffeln) sowie den Prequels 1883 (1 Staffel) und 1923 (2 Staffeln) ist Marshals die vierte Geschichte des Western-Universums von Taylor Sheridan.

Diesmal rückt Johns (Kevin Costner) jüngster Sohn Kayce Dutton (Luke Grimes) ganz ins Zentrum der Erzählung. Anders als manch anderer hat er das Yellowstone-Finale überlebt und muss sich mit seinem Sohn Tate (Brecken Merrill) nun neu im Leben orientieren. Der frisch angetretene Job als Gesetzeshüter der U.S. Marshals könnte ihm endlich eine Richtung geben. Doch die tägliche Arbeit mit Bombenlegern, Entführungen und dem vergifteten Stammesgebiet des Brocken-Rock-Reservats stellt ihn auf eine harte Probe. Zumal längst nicht alle bereit sind, ihm die kriminelle Vergangenheit seiner Familie einfach so zu vergeben.

Während neben Kayce-Darsteller Luke Grimes und seinem Seriensohn auch Gil Birmingham und Mo Brings Plenty als alte Hasen aus dem Yellowstone-Cast zurückkehren, stoßen mindestens genauso viele Neulinge zur Besetzung von Marshals. Angeführt wird die titelgebende Eliteeinheit von Pete Calvin (Logan Marshall-Green), aber auch ein paar wehrhafte Frauen (Arielle Kebbel und Ash Santos) und ein Rookie (Tatanka Means) mischen die Gruppe auf. Nur von einer großen Yellowstone-Figur müssen wir uns leider verabschieden (Spoiler auf eigene Gefahr).

Zu den 3 Dingen, die ihr vorher über Marshals wissen solltet, zählt auch, dass die neue Serie ihren Tonfall im Vergleich zur Mutterserie hin zu mehr Action verändert und immer neue Kriminalfälle pro Folge gelöst werden müssen. Auch wenn Kayce als berittener Gesetzeshüter zwischendurch immer noch sein Lasso schwingen darf, erwartet euch nun eher ein CSI Yellowstone.

Wann und wo wird Marshals: A Yellowstone Story veröffentlicht?

Wie auch der Rest der Yellowstone-Serien streamt Marshals: A Yellowstone Story bei Paramount+* . Am heutigen 2. März 2026 startet die Serie mit ihrer ersten Folge. Insgesamt soll die Serie auf voraussichtlich 13 Episoden kommen. Diese werden in den kommenden Wochen immer montags veröffentlicht.



