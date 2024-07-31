"Wusste es immer": Dutton Ranch-Star Kelly Reilly wurde Beths größtes Geheimnis schon in Staffel 1 von Yellowstone anvertraut

5 Staffeln lang verkörperte Kelly Reilly die kämpferische Beth in Yellowstone. Jetzt kehrte sie in Dutton Ranch zurück. Die Motivation für die Härte der Dutton-Tochter entlockte sie dem Serienschöpfer schon lange vor der Enthüllung.

Die Serie Yellowstone endete 2024 nach Staffel 5. Eine, die von Anfang an dabei war und für ihre Darstellung von Eiskönigin Beth Dutton gefeiert wird, ist Kelly Reilly – die nun in ihrer eigenen Spin-off-Serie Dutton Ranch in die ikonische Rolle zurückkehren durfte. Hilfreich für ihre gelobte Performance war dabei sicher auch ein Figurengeheimnis, das die Schauspielerin Serienschöpfer Taylor Sheridan gleich in Staffel 1 entlockte.



Yellowstone-Geheimnis: Kelly Reilly kannte Beths Trauma schon lange vor dessen Enthüllung

Die hasserfüllteste Beziehung, die Yellowstone als Serie zu bieten hatte, war wohl die zwischen den Geschwistern Beth und Jamie Dutton (Kelly Reilly und Wes Bentley). Es gibt keine Staffel, in der die knallharte Beth ihren Adoptivbruder nicht zur Schnecke macht. Das war schon in Staffel 1 so, obwohl wir noch nicht wussten, warum. Ihre Darstellerin selbst kannte den Grund für Beths scheinbar grundlose Wutanfälle gegenüber Jamie jedoch schon früh. Express UK verriet sie:

Ich wusste von Staffel 1 an, was zwischen Beth und Jamie passiert war. Taylor [Sheridan] hatte das ganze Ding in seinem Kopf geplant. [...] Er hat einen epischen Anfang, Mitte und Ende für all seine Charaktere in der Welt von Yellowstone.

Ich musste wissen, was der Grund war, um diese Szenen [mit Wes Bentley] spielen zu können. Das ist nicht nur Geschwister-Rivalität. Taylor verriet es mir.

Dem Publikum enthüllte Yellowstone den Grund für Beths Hass erst in einer Rückblende in Staffel 3, Folge 5: Als 14-Jährige wurde Beth schwanger und wandte sich hilfesuchend an ihren 16-jährigen Bruder Jamie. Der schaffte sie zu einer Klinik für vorrangig indigene Patientinnen, wo man im Zuge einer Abtreibung auch sterilisiert wurde. Während die Rezeptionistin Jamie an diese besondere Zusatz-Anforderung erinnerte, enthielt er diese wichtige Information Beth vor. Also ist Jamie der Grund, warum Beth keine Kinder bekommen kann. Er traf diese Entscheidung ohne ihr Wissen oder Einverständnis und sie erfuhr erst später davon.

Erst am Ende von Yellowstone und in Dutton Ranch hat sich Beth mit Rip (Cole Hauser) als Ehemann und Carter (Finn Little) als Adoptivsohn trotzdem ihre kleine Familie aufgebaut. Aber die Trauer über ihre Unfruchtbarkeit bleibt trotzdem fest in ihrer Figur verankert.

Jamie-Star Wes Bentley wollte den Grund für Beths Hass in Yellowstone nicht wissen

Jamie-Darsteller Wes Bentley wiederum hatte laut Fandomwire eine andere Perspektive auf die verkorkste Geschwisterbeziehung und Kelly Reillys Yellowstone-Zusatzwissen:

Ich wusste, dass sie es wusste! Aber mir hat es niemand erzählt. Woran wohl Taylor Sheridan seinen Anteil hatte. Ich hätte ihm wahrscheinlich sowieso gesagt: 'Ich will gar nicht mehr wissen, als ich wissen muss'. Und meiner Meinung nach ergibt das für Jamie Sinn, weil er das vielleicht unterdrückt. Es war okay für mich, es nicht zu wissen.

Letztendlich endete dieser Bruder-Schwester-Streit im Finale (Achtung, Spoiler zum Yellowstone-Ende) für Jamie tödlich. Nachdem er mehr oder weniger wissentlich auch den Tod von Patriarch John Dutton (Kevin Costner) heraufbeschworen hatte, setzten Beth und Rip seinem Leben ein Ende. Ihr Umzug mit eigener Dutton Ranch in Texas markiert nun in der Sequel-Serien bei Paramount+ ihren Neuanfang.