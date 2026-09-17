Neue Yellowstone-Serie bringt einen der größten Fanlieblinge des Originals zurück

In der neuen Yellowstone-Serie Marshals gibt es bald ein weiteres Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht. Er gehörte zu den großen Fanlieblingen des Western-Originals.

Auch wenn Yellowstone 2024 offiziell mit der 5. Staffel zu Ende gegangen ist, lebt das beliebte Westernuniversum in mehreren Serien weiter. Darunter ist Marshals: A Yellowstone Story, in der Kayce Dutton (Luke Grimes) als Navy SEAL in Montana für Recht und Ordnung sorgt. Nachdem der Ableger bereits mehrere bekannte Gesichter aus dem Yellowstone-Kosmos zurückgebracht hat, folgt jetzt einer der größten Fanlieblinge des Orignals.

Yellowstone-Rückkehr: Marshals Staffel 2 bringt Jimmy zurück

Wie Deadline berichtet, wird Jefferson White in der 2. Staffel von Marshals als Jimmy Hurdstrom zurückkehren. White verkörperte den gutherzigen Cowboy in allen fünf Staffeln der Originalserie. Zunächst arbeitete Jimmy auf der Yellowstone-Ranch der Duttons in Montana, bevor er auf die 6666 Ranch in Texas umsiedelte.

Staffel 2 von Marshals wird nun ebenfalls zum Teil in Texas spielen, da Kayces Sohn Tate (Brecken Merrill) nach einem Angeltrip in Texas mit Tom Weaver (Chris Mulkey) in Schwierigkeiten steckt. Ob Jimmy in diesem Zusammenhang zurückkehrt, ist jedoch noch nicht bekannt.

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White gab sich in einem offiziellen Statement euphorisch über seine Yellowstone-Rückkehr:

Ich freue mich riesig in die Welt von Marshals einzutauchen und den Amerikanischen Westen weiter zu erforschen. Der Cast und die Crew sind voll von meinen liebsten Darsteller:innen und Filmemacher:innen und ich fühle mich geehrt, zu ihnen zu stoßen. Jimmy und ich haben eine Menge zusammen durchgemacht, und ich kann kaum erwarten zu sehen, was als nächstes für uns kommt.

Wann kommt Marshals Staffel 2?

Lange dauert es nicht mehr, bis Marshals mit neuen Folgen zurückkehrt. Staffel 2 startet in den USA am 4. Oktober 2026 bei CBS und Paramount+. Hierzulande ist die Serie ebenfalls beim Streamer zu sehen.

Während Staffel 1 noch 13 Folgen vorweisen konnte, soll die Fortsetzung deutlich mehr Episoden umfassen. Aktuell ist von 18 bis 20 Folgen die Rede.