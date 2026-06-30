Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan teilt gegen Kritiker, Studiobosse und Marvel aus: "Sie versuchen, jedes Element zu kontrollieren"

Taylor Sheridan stellt sich gegen eingefahrene Prozesse der Filmbranche und hat damit seit der Erschaffung von Yellowstone großen Erfolg. Nun spricht er Klartext zur Einmischung in seine Arbeit.

Taylor Sheridan ist einer der erfolgreichsten Serienschöpfer unserer Zeit. Zunächst Schauspieler, wechselte er mit Filmen wie Sicario ins Drehbuchfach, bevor er 2018 den modernen Westernhit Yellowstone ins Leben rief. Jeder neue Ableger fährt seitdem neue Rekorde ein. Auf seinem steinigen Weg zum Ruhm ist er nun oben angekommen und äußerte Kritik an denjenigen, die Geschichten in seinen Augen kaputtmachen.



Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan putzt einmischende Kritik und Studiobosse herunter

Dass der Yellowstone-Vater unabrückbar auf seiner Vision beharrt, zeigte sich u.a. in seinem eskalierten Streit mit Kevin Costner, der die Erfolgsserie schließlich nach Staffel 5 beendete. Da hatte Sheridan aber neben dem Yellowstone-Kosmos längst andere vielgesehene Serien wie Mayor Of Kingstown, Tulsa King und Landman ins Leben gerufen. Dieses Jahr ist bei Paramount+ zudem seine neue Serie The Madison gestartet.

Im Bill Simmonds Podcast (via Variety ) bewarb Taylor Sheridan nun nicht nur sein neues Buch How Not to Die in Prison* , sondern sprach auch darüber, dass er stets das Gegenteil davon getan hätte, was die Filmindustrie von ihm verlangt hätte. Am Beispiel von Demi Moore, die von langer Hand geplant erst nach der 1. Staffel von Landman zur richtigen Hauptfigur aufstieg, erklärte er dabei auch sein Verhältnis zu Kritiker:innen:

[Ich wusste:] Die Kritiker:innen werden sich auf mich stürzen. Ich würde [Demi Moore] unterfordern, könnte nicht für Frauen schreiben und all dieser Unsinn. [...] Die Kritik und ich – es ist mir völlig egal, was sie denken, und es ärgert sie maßlos, dass es mir egal ist. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich Dinge tue, um sie ein bisschen mit Wut zu ködern [...]. Scheiß auf sie, ganz ehrlich.

Aber nicht nur Menschen, die seine Arbeit kritisieren, hat Sheridan auf dem Kieker. Am schlimmsten findet er Studiobosse, die sich von oben in seine Erzählungen einmischen wollen:

Regisseuren wurde [früher] völlig freie Hand gelassen. Es gab keine endlosen [verlangten] Drehbuchänderungen. Es gab keine Treffen mit Führungskräften über Tonalität, Stimmung und all diesen Unsinn. Studiobosse und Senderchefs sind größtenteils Marketingleute. [...] Aber was verstehen sie davon, eine Geschichte zu entwickeln? Überhaupt nichts. Also bekommen sie Todesangst und Panik, dass das Publikum [meine Serien] nicht versteht [...].

Unsere Branche wird an diesem Punkt wahrhaftig von diesen Führungskräften beherrscht, die darüber entscheiden, ob dein Drehbuch in Produktion geht oder nicht. Sie werden versuchen, jedes einzelne Element zu kontrollieren. [...] Aber das hier ist keine Demokratie. Es gibt kein Komitee. Ihr werdet mich bezahlen, und ihr werdet mir einen Haufen Geld geben, und ich werde euch diese Serien liefern.

Anti-Marvel: Welche Vision Taylor Sheridan mit Serien wie Yellowstone verfolgt

In diesem Zusammenhang erklärte der Yellowstone-Schöpfer auch, was ihm an seinen Erzählungen wichtig sei in Abgrenzung zu Marvel-Unterhaltung, wo das Publikum mit "Informationen überflutet wird, denen man folgen muss, um zur Action zu gelangen, anstatt die Handlung tatsächlich durch Action voranzutreiben". Doch seine Leitlinie sieht er klarer:

Als ich anfing zu schreiben, wusste ich, dass ich nicht das tun wollte, was alle anderen taten. Was alle anderen taten, war, Abkürzungen zu nehmen – im Grunde alle ganz grundlegenden Regeln des Geschichtenerzählens zu brechen, weil sie ihre Geschichte nicht entschlüsseln konnten. Bei einem Film soll man mir aber zeigen, was passiert. Die Kamera soll die Geschichte vorantreiben. Der Dialog soll mir verraten, wie die Menschen in dieser Welt über das denken, was passiert [...] oder was sie sich wünschen, getan oder nicht getan zu haben.

Ob das Kritiker:innen gefällt, ist für den Yellowstone-Schöpfer zweitrangig. Auf Preise legt Taylor Sheridan keinen Wert, erklärt er:

Ich bin ziemlich bodenständig und ich werde Geschichten erzählen, die ganz normale Menschen verstehen. Das ist der Großteil Amerikas. Mit mir werdet ihr keine Emmys gewinnen, aber ich versuche auch nicht, Emmys zu gewinnen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, jemanden auf seine Couch zu fesseln und ihn zu bewegen, ihn zum Nachdenken zu bringen, ihn zum Lachen zu bringen, ihm eine Heidenangst einzujagen, ihn zu begeistern. [...] Denn das ist es, was ich selbst von einer Serie erwarte.

Als Erfolgsrezept scheint dieses Credo für Sheridan aufzugehen. Ob Yellowstone oder Landman: Das Publikum schaltet in großer Zahl ein.

Podcast zu Taylor Sheridans The Madison: Lohnt sich seine neueste Serie abseits von Yellowstone?

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In diesem Check erklärt Moviepilots Serien-Experte Max Wieseler, was The Madison mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell mit Yellowstone gemeinsam hat und warum sie sich trotzdem abhebt von den bekannten Sheridan-Hits.



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