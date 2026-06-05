Yellowstone-Star Kelly Reilly hasst eine Angewohnheit von Beth, die sie auch für Dutton Ranch nicht ändern darf

In der Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch kehren Beth und Rip zurück. Eine ungeliebte Angewohnheit von Kelly Reillys Figur wird dabei fortgeführt, da ihr Charakter nicht zu stark verändert werden soll.

Nach dem Ende der Hauptserie wird das Yellowstone-Universum mit mehreren Ablegern fortgesetzt. Neben Marshals: A Yellowstone Story zählt dazu auch das neue Spin-off Dutton Ranch, das als direkte Fortsetzung dient und Beth (Kelly Reilly) sowie Rip (Cole Hauser) zurückbringt.

Was sich darin auf keinen Fall geändert hat, ist Beths starker Zigarettenkonsum. Eine Angewohnheit, die der Darstellerin der Figur stark auf die Nerven geht. Trotzdem hat Reilly jetzt erklärt, warum Beths Sucht in Dutton Ranch nicht verändert wird.

Kelly Reilly hasst Rauchen für Yellowstone-Rolle, will es aber (noch) nicht aufgeben

Wie wir vor kurzem berichteten, hasst der Yellowstone-Star die Nikotinabhängigkeit von Beth aus Yellowstone. Auch wenn die Darstellerin vor der Kamera "nur" Kräuterzigaretten rauchen muss, die kein Nikotin beinhalten, würde sie Beth schon länger lieber in Richtung Nikotinkaugummis lenken.

Wer die ersten Folgen des neuen Yellowstone-Ablegers Dutton Ranch geschaut hat, wird jedoch festgestellt haben, dass Beth immer noch zu ihren geliebten Zigaretten greift. Dazu sagte Reilly jetzt gegenüber TVLine :

Sie raucht. Ich hatte überlegt, ob sie vielleicht Nikotinpflaster verwenden und Kaugummis kauen könnte, aber das war dann doch zu viel des Guten. Vielleicht in ihrer Zukunft – ich weiß es nicht. Es fühlte sich einfach so an, als wäre das eine zu große Veränderung.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zur aktuellen Yellowstone-Fortsetzung schauen:

Dutton Ranch - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Beths Zigarettenkonsum wird im Yellowstone-Universum also wohl noch eine Weile beibehalten. Ob es Reilly doch noch gelingt, die Sucht ihrer Figur zu verändern, bleibt abzuwarten.

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Wo und wie läuft der Yellowstone-Ableger Dutton Ranch in Deutschland?

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