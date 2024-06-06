"Ich hasse sie so sehr": Yellowstone-Star konnte einen Teil der Serie absolut nicht ausstehen, aber der Macher zwang sie dazu

Yellowstone-Star Kelly Reilly wird für ihre Rolle der knallharten Beth Dutton gefeiert, eine Sache konnte sie aber überhaupt nicht leiden und versuchte Serienschöpfer Taylor Sheridan lange zu einer Änderung zu überreden.

Die US-amerikanische Erfolgsserie Yellowstone ist mittlerweile zu Ende gegangen, doch einige Stars kehren in Spin-off-Serien zurück – so auch Kelly Reilly, die John Duttons (Kevin Costner) einzige Tochter Beth spielte und sich gegen anfängliche Widerstände zur gefeierten Eiskönigin von Yellowstone aufschwang. Diese Rolle wird sie in der neuen Serie Dutton Ranch erneut verkörpern. Ob sie dann wohl einen unangenehmen Aspekt ihrer Rolle endlich ablegen darf, den sie jahrelang nicht ausstehen konnte?

Yellowstone-Star Kelly Reilly wünschte, Beth würde eine Angewohnheit endlich aufgeben

Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen häufig in Rollen, die ihren eigenen Charakteren, Gewohnheiten oder Vorlieben zuwiderlaufen. Kelly Reilly zum Beispiel muss für ihre Yellowstone-Rolle ihr enormes Reittalent verstecken, obwohl Serienschöpfer Taylor Sheridan weiß, dass sie die begabteste Reiterin in seiner Besetzung ist. Im Gespräch mit Entertainment Tonight verriet der Star vor ein paar Jahren außerdem, dass ein Merkmal von Beth sie in den Wahnsinn trieb:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich hoffe, [Beth] hat, wenn sie mit 60 neben Rip auf ihrer Terrasse sitzt, endlich das Rauchen aufgegeben. Ich selbst rauche nicht, also sind all diese Zigaretten, die ich in der Serie rauche, Kräuter-Zigaretten – und ich hasse sie so sehr! [Taylor Sheridan] hat das ganz genau ins Drehbuch geschrieben, wann sie raucht oder einen Zug nimmt. Es ist alles niedergeschrieben! Ich versuche ihm also eine Idee vorzuschlagen, in der sie abhängig von Nikotin-Kaugummis wird.

Nach dem Umzug von Montana nach Texas ist es für Beth in ihrer neuen Heimat vielleicht sowieso zu heiß zum Rauchen? Im Trailer zur Fortsetzung Dutton Ranch bemerkte Ehemann Rip (Cole Hauser) beim gemeinsamen Neuanfang nach dem Yellowstone-Finale jedenfalls schon das veränderte Klima und keine Zigarette war weit und breit zu sehen.

Wann startet die Yellowstone-Rückkehr Dutton Ranch mit Kelly Reilly?

Nach den Prequel-Serien 1883 und 1923 sowie der dieses Jahr zum Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes) veröffentlichten Sequel-Serie Marshals: A Yellowstone Story ist Dutton Ranch schon die fünfte Serie des Yellowstone-Universums. Die Hauptserie und ihre Ableger streamen alle bei Paramount+* . Am 15. Mai 2026 geht das neue Kapitel Dutton Ranch dort an den Start.

Podcast mit Dutton Ranch: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things-Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.