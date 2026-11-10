Yellowstone-Star produziert Thriller über unglaubliche wahre Geschichte: Undercover-Agent infiltriert Nazis

Yellowstone ist Geschichte, Dutton Ranch geht weiter, aber Cole Hauser hat noch ganz andere Eisen im Feuer. Das Spannendste davon stellt euch Moviepilot vor.

Cole Hauser dürften die meisten von euch als Rip Wheeler aus Yellowstone und dem zugehörigen Spin-off Dutton Ranch kennen. Aber der Mann ist nicht nur als Schauspieler in dem Western-Universum tätig, sondern nennt auch noch eine Produktionsfirma namens American Outlaw Entertainment sein Eigen. Die arbeitet nun zusammen mit Constantin Film an einer ganz besonderen Thriller-Verfilmung.

Yellowstone-Star Cole Hauser verfilmt Undercover-Thriller

Die beiden Firmen tun sich laut Deadline jetzt nämlich zusammen, um das Buch Codename: Pale Horse zu verfilmen. Was wirklich nach einem extrem spannenden Thriller klingt. Es geht um die Geschichte eines FBI-Agenten, der 28 Jahre lang undercover war und neben kriminellen Biker-Gangs auch Nazis infiltriert hat.

Codename: Pale Horse (nicht zu verwechseln mit dem Agatha Christie-Krimi Pale Horse) basiert auf wahren Begebenheiten. Den Mann hat es wirklich gegeben. Seine Story könnte haarsträubender kaum ausfallen und bietet wirklich genug Stoff, um einen extrem spannenden Kinothriller abzugeben.

Der ehemalige FBI-Agent namens Scott Payne hat seine Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt. Das versetzt ihn in die Lage, endlich über seine irrwitzigen, realen Abenteuer zu berichten. 28 Jahre lang hat er als echter Held sein Leben riskiert, als er unter anderem eine Neonazi-Gruppe namens The Base in Georgia unterwanderte.

Das hat ihm den Namen "Hillbilly Donnie Brasco" eingebracht, es war aber nicht die einzige riskante Operation in seinem Leben als Undercover-Agent. Er soll sich auch mit Drogenschmugglern, Menschenhändlern, Biker-Clubs, Gangs, Korruption und Terroristen herumgeschlagen haben.

Ständig musste Scott Payne darauf achten, nicht aufzufliegen und hat dafür nicht nur sein Leben riskiert, sondern auch die Beziehung zu seiner Frau muss darunter gelitten haben. Wenn das nicht genug Stoff für einen Thriller bietet, wissen wir auch nicht. Achja, Teil eines SWAT-Teams war er übrigens auch noch.

Wie Deadline außerdem berichtet, treten neben Cole Hauser auch noch Randall Batinkoff, Robert Kulzer und Oliver Berben als Produzenten in Erscheinung. Möglicherweise wird Cole Hauser selbst auch eine der Hauptrollen in Pale Horse spielen, wenn es so weit ist. Wann der Film gedreht wird und dann anläuft, steht aber noch nicht fest.