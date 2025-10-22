Yellowstone-Video enthüllt erste Szenen aus neuer Serie: Fanliebling tritt Elite-Einheit bei

Zu einer kommenden Yellowstone-Serie gibt es jetzt erste, kurze Szenen. Zu sehen ist dort ein Fan-Liebling, der zu einer Elite-Einheit gehört.

Das Yellowstone-Universum wächst und wächst. Neben der Hauptserie gibt es bereits die Prequels 1883 und 1923, weitere Abenteuer werden kommen. Unter anderem Y: Marshals: Dort tritt Fanliebling Kayce Dutton (Luke Grimes) einer Elite-Einheit von U.S. Marshals bei. Erste Szenen veröffentlichte jetzt Entertainment Tonight.

Yellowstone-Fanliebling kämpft in neuer Serie gegen das Verbrechen in Montana

Kayce Dutton ist einer der Söhne von Yellowstone-Patriarch John Dutton (Kevin Costner). Vor den Geschehnissen der Serie hat er als US Navy Seal an Kriegseinsätzen teilgenommen und Traumata davongetragen.

Schaut hier den kurzen Einblick in Y: Marshals:

Aber im neuen Spin-off stürzt er sich erneut in den Kampf: Als U.S. Marshal soll er laut Collider den Bundesstaat Montana im "Krieg gegen die Gewalt" schützen. Die Szenen aus dem Spin-off zeigen ihn bei seiner Arbeit, eine darauffolgende Sequenz spielt dagegen zu seiner Zeit als Soldat.

Wie die offizielle Beschreibung erklärt, muss Kayce "seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy Seal kombinieren, um Gerechtigkeit nach Montana zu bringen. [All das,] während er und seine Kamerad:innen Familie, Pflicht und den hohen psychologischen Tribut ihrer Arbeit" unter einen Hut bekommen müssen.

Neben Grimes kehren auch Brecken Merrill (Tate Dutton), Gil Birmingham (Thomas Rainwater) und Mo Brings Plenty als Mo zurück. Ob auch Kelsey Asbille als Kayces Ehefrau Monica mitspielt, steht tatsächlich bisher nicht fest.

Wann erscheint Y: Marshals?

Y: Marshals soll im Frühjahr 2026 zum US-Sender CBS kommen. Wann und wie die Serie in Deutschland veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Neben Y: Marshals sollen in nächster Zeit weitere Yellowstone-Spin-offs erscheinen, unter anderem The Madison und 1944.

