Schon lange wurde keine Dokumentation mehr so gehypt wie You Can See Everything. Moviepilot hat Infos zu neuen Erfolgshöhen des Films über die verurteilte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes.

Dieses Jahr gab es schon einige Filme wie Obsession, Backrooms, Die Odyssee und Spider-Man: Brand New Day, die riesige Hypes erzeugt oder an den Kinokassen Mega-Erfolge eingefahren haben. Vor einigen Wochen ist dann wie aus dem Nichts eine neue Dokumentation erschienen, die Kritik und Publikum in den USA in Euphorie versetzt hat.

Die Rede ist von dem A24-Projekt You Can See Everything, in dem Regisseur Lance Oppenheim (Primetime) und Comedian Nathan Fielder (The Rehearsal) die verurteilte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes kurz vor Antritt ihrer Haftstrafe begleiten durften. Während der deutsche Kinostart der Hype-Doku noch bevorsteht, ist der Film mittlerweile in weiteren Ländern außerhalb der USA gestartet und sorgt weiterhin für gewaltige Rekorde.

You Can See Everything hat jetzt schon weltweit über 100 Millionen Dollar eingespielt

Schon in den ersten Tagen nach dem US-Start konnte die Doku erstaunlich viel Geld an den Kinokassen einspielen. Vergangenes Wochenende ist You Can See Everything jetzt auch in Ländern und Regionen wie Australien, Großbritannien und Skandinavien gestartet.

Laut dem Hollywood Reporter kommt der Film jetzt schon auf ein weltweites Einspielergebnis von etwas über 100 Millionen Dollar. Mit einem schmalen Budget von 7 Millionen Dollar ist das ein überragendes Ergebnis, das vor allem Dokumentarfilme in diesem Rahmen sehr selten erreichen.

Der Hollywood Reporter erklärt außerdem, dass You Can See Everything als erster Dokumentarfilm überhaupt von einer Million Letterboxd-User:innen geschaut wurde. Das Online-Netzwerk, bei dem geschaute Filme eingetragen, bewertet und kommentiert sowie ein Tagebuch geführt werden können, zählt seit einigen Jahren zu den populärsten Plattformen für Filmfans auf der ganzen Welt.

Wann startet You Can See Everything in Deutschland im Kino?

Nach ersten Previews läuft die Doku ab dem 3. Dezember 2026 dann auch regulär hierzulande im Kino. Ich konnte You Can See Everything schon vorab sehen und kann mich den Vorschusslorbeeren nur anschließen. Selbst wenn ihr vorher nichts von dem Fall um Elizabeth Holmes und den Theranos-Betrug mitbekommen habt, bringt euch die Doku schnell mit den wichtigsten Infos auf den neuesten Stand.

Was dann folgt, ist eine faszinierende Reise in psychologische Abgründe, bei der vor allem die Aufnahmen von Holmes selbst eine so ambivalent-hypnotische Rätselhaftigkeit ausstrahlen, dass ihr danach noch Stunden oder Tage über das Gesehene nachdenken werdet. Ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten, entwickelt sich der rund dreistündige You Can See Everything schließlich noch zur faszinierenden Studie über das Dokumentarfilmemachen selbst und die Frage, wo die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sowie Wahrheit und Lüge verlaufen.