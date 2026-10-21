"Schockierend! Brillant! Wahnsinn!": Der gehypte Elizabeth Holmes-Film You Can See Everything kommt schon im Dezember nach Deutschland

Endlich wissen wir, wann die Elizabeth Holmes-Doku You Can See Everything nach Deutschland kommt. Moviepilot erklärt, warum der Film Publikum und Kritik so begeistert.

Ich hatte ehrlich gesagt keine große Hoffnung, dass You Can See Everything nach Deutschland kommt. Die 174 Minuten lange Dokumentation hat in den USA und Online-Filmzirkeln einen absoluten Hype entfacht. Selbst für den Kult-Verleih A24 überrascht der Erfolg. Die Doku ist nämlich auf dem besten Wege, Jahrzehnte alte Box Office-Rekorde zu brechen, sie begeistert die überwiegende Zahl der Kritiker:innen und fasziniert das Publikum. Entsprechend hoch war das FOMO bei allen hierzulande, die das mitbekommen haben.

In Deutschland sind ihre beiden Stars nämlich nicht sonderlich bekannt. Das ist bei zumindest einer der beiden Personen – Nathan Fielder – schade. Die andere – die verurteilte Betrügerin Elizabeth Holmes – ist hingegen vor allem eines: berüchtigt. Diese Woche meldete Deadline , dass sich Sony die Rechte für den Vertrieb von You Can See Everything in Deutschland gesichert hat. Kinostart ist laut Sony der 3. Dezember 2026! Aber warum sollte das Menschen interessieren, die noch nie von Nathan Fielder oder Elizabeth Holmes gehört haben? Lasst es mich erklären ...

"Schockierend", "brillant", "Wahnsinn": You Can See Everything kam aus dem Nichts

Dieses Kinojahr wurde schon von einigen überraschenden Low-Budget-Phänomenen geprägt, allen voran Obsession - Du sollst mich lieben und Backrooms. You Can See Everything ist nun kein Horrorfilm, aber eine Doku mit dem Flair eines psychologischen Thrillers. Der Film wurde über drei Jahre im Geheimen gedreht. Fielder begleitet darin Elizabeth Holmes vor Antritt ihrer Gefängnisstrafe. Im September gab es dann beim Telluride Film Festival – einer wichtigen Station der Oscar-Saison – einen Paukenschlag.

Schaut euch hier den Trailer an:

Es wurde zu einem Secret Screening mit Handy-Verbot geladen. Hier wurde You Can See Everything überraschend zum ersten Mal gezeigt und die Reaktionen lassen sich mit Jubelstürmen zusammenfassen. "'Schockierend', 'brillant', 'Wahnsinn'", hieß es beim Hollywood Reporter hinterher, und: "Was verdammt noch mal habe ich da gerade gesehen?"

Einen Tag später versetzte der unangenehm intime Teaser das Netz in Unruhe. Der Film kam also fast aus dem Nichts, überrumpelte die versammelte Filmwelt und sorgte innerhalb von etwas mehr als einem Monat für so viel Aufmerksamkeit, dass der Kinostart zum Event geriet. Vergangene Woche startete You Can See Everything in nur 855 Kinos in den USA und spielte 15,6 Millionen Dollar ein. Die Doku landete auf Platz 2 der Kino-Charts und ließ Other Mommy, Whalefall und Sinn und Sinnlichkeit hinter sich, die allesamt in über 3.000 (!) Kinos liefen. Das war der beste Start in unter 1000 Kinos seit einem kleinem Film namens Borat. Jetzt spekuliert die Branche über die Oscar-Chancen.

Die Doku mit der Betrügerin Elizabeth Holmes spielt mit den Grenzen der Realität

In den USA ist der Fall Elizabeth Holmes weithin bekannt. Holmes wurde als Wunderkind der Geschäftswelt gepriesen. Ihr Unternehmen Theranos versprach eine Art Gesundheitsrevolution: Technik, die mit winzigen Mengen Blut alle möglichen Diagnosen erstellen kann. Die milliardenschwere Bewertung des Unternehmens erwies sich jedoch als Schall und Rauch. 2015 brachte ein Artikel des Wall Street Journals das Lügengebäude zum Einsturz, 2022 wurde Holmes wegen Betruges zu einer über 11-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Falls euch die Story bekannt vorkommt, dann vielleicht, weil ihr in der Serie The Dropout bei Disney+ selbst miterlebt habt, wie Amanda Seyfried den teils bizarren Habitus von Holmes nachahmt. Wer ihre Holmes-Stimme gehört hat, wird diese nie wieder vergessen.

Ausgerechnet die überführte Betrügerin hat also Comedian Nathan Fielder und seinen Ko-Regisseur Lance Oppenheim – der Mann hinter Primetime mit Robert Pattinson – zu sich eingeladen, um ihr Leben zu dokumentieren. Fielder ist so eine seltsame wie geniale Wahl, weil er mit gefeierten Projekten wie Nathan for You, The Curse mit Emma Stone und The Rehearsal selbst regelmäßig die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischt.

In diesem Podcast habe ich anhand der HBO-Serie The Rehearsal erklärt, was Nathan Fielders Spiel mit der Realität so einzigartig macht:

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Der Hype erklärt sich also auch aus der Personalie Nathan Fielder, dessen bisherige Serien Kritikerdarlings sind. Mit You Can See Everything erklimmt er trotzdem ein ganz neues Level an Aufmerksamkeit. Beim Guardian bezeichnet Adrian Horton den Film als "modernes Meisterwerk der Täuschung". Weiter heißt es in der 5-Sterne-Kritik:

Der Hype ist gerechtfertigt. You Can See Everything ist irgendwie noch schockierender, verzwickter, doppelbödiger und enthüllender als angepriesen – ein verblüffendes und glorreich verstörendes psychologisches Spiegelkabinett, ein fesselndes, einmaliges Aufeinandertreffen von Regisseur und Subjekt. [...] Mein Mund stand, vorsichtig geschätzt, mindestens die Hälfte der ungewöhnlich gerechtfertigten dreistündigen Laufzeit des Films offen.

Bei NPR ist Justin Chang ebenfalls begeistert:

Doch obwohl er mit Täuschungen hantiert, hinterfragt Fielder seine eigene Präsenz im Film kontinuierlich auf eine Weise, die sich ehrlicher anfühlt als vieles, was direktere Dokumentarfilme überhaupt versuchen; es gibt hier keinerlei Anschein von unbeteiligter Objektivität. [...] Dies ist ein Dokumentarfilm, den man in einem voll besetzten Saal auf einer riesigen Leinwand sehen muss. Die Bilder besitzen eine kristallklare Schärfe, doch in jedem einzelnen Bild stecken unzählige Geheimnisse.

Die Durchschnittswerte bei den gängigen Kritikenaggregatoren sind entsprechend hoch und das FOMO wächst und wächst. Bis zum 3. Dezember könnt ihr euch hinreichend vorbereiten. Schaut die gerade auch wegen Amanda Seyfried sehenswerte Serie The Dropout bei Disney+. Falls ihr noch nie von Nathan Fielder gehört habt, könnt ihr seine erste Serie Nathan for You gratis bei Pluto TV streamen. HBO Max-Abonnent:innen lege ich hingegen wärmstens The Rehearsal ans Herz, ein waschechtes Serienmeisterwerk, in dem auch schon aktiv mit den Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion gespielt wird – und all das mit einem umwerfenden Cringe-Humor.

Vor allem sei euch eines ans Herz gelegt: Lest so wenig wie möglich über You Can See Everything. Es kursieren einige Spoiler im Netz, was ich leider schon am eigenen Leib erfahren habe.