Young Sherlock bei Amazon: Wie die Serie mit Guy Ritchies Sherlock Holmes-Filmen zusammenhängt

Guy Ritchie hat nicht nur bei zwei Sherlock Holmes-Kinofilmen Regie geführt, sondern auch die neue Amazon-Serie Young Sherlock mitentwickelt und -inszeniert. Ist sie also ein Prequel seiner Filmreihe?

Seit Mittwoch könnt ihr im Abo von Amazon Prime Video* alle acht Folgen der 1. Staffel Young Sherlock streamen und so in die Jugend des berühmten Meisterdetektivs eintauchen. Wie viel oder wenig das neue Abenteuer mit den Robert Downey Jr.-Filmen zu tun hat, die ebenfalls von Guy Ritchie inszeniert wurden, kann auf den ersten Blick jedoch etwas verwirrend sein. Wir erklären euch die Zusammenhänge.

Ist Amazons Young Sherlock die offizielle Vorgeschichte zu Guy Ritchies Sherlock Holmes-Kinofilmen?

Die neue Krimiserie Young Sherlock wird derzeit auf Postern und im Trailer mit dem Aushängeschild "von Guy Ritchie" beworben. Tatsächlich erschuf der für seine Gangsterfilme berühmte britische Filmemacher Young Sherlock mit und inszenierte auch die ersten zwei Folgen als Regisseur. Doch bedeutet das automatisch, dass ein Zusammenhang zwischen der Amazon-Serie und Ritchies Filmen Sherlock Holmes (2009) und Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten (2011) besteht? Haben Fans, die seit Jahren auf die Fortsetzung Sherlock Holmes 3 warten, hier unverhofft eine heimliche Vorgeschichte erhalten?

Um das zu klären, haben wir uns im Moviepilot-Interview mit Serienschöpfer Matthew Parkhill direkt an die Quelle gewandt und gefragt, ob eine Verbindung zwischen Young Sherlock und Guy Ritchies Sherlock Holmes besteht. Seine Antwort lautete: Nein. Der neue Sherlock Holmes-Darsteller Hero Fiennes Tiffin verkörpert "keinen jungen Robert Downey Jr.".

Young Sherlock und Guy Ritchies Sherlock Holmes-Reihe stehen also für sich und sind unterschiedliche Versionen des Meisterdetektivs, statt im selben Universum zu spielen. Sir Arthur Conan Doyles berühmte Literaturfigur erhielt in den letzten 100 Jahren schließlich schon viele Gesichter und Adaptionen. Die Amazon-Serie ist nur eine weitere Neuinterpretation und basiert sogar (sehr lose) auf einer anderen Buchreihe: Young Sherlock Holmes* von Andy Lane.

Trotz der Absage an ein direktes Prequel betonte Showrunner Parkhill jedoch, dass es ihm und Guy Ritchie wichtig gewesen sei, die selbstbewusste, energiegeladene Gangart der damaligen Filme wachzurufen. Young Sherlock sollte im Tonfall ein "naher Verwandter" der Sherlock Holmes-Filme werden. Die sind aktuell in keiner Streaming-Flatrate verfügbar, ihr könnt sie aber im Stream bei Amazon vergünstigt leihen oder kaufen* .

