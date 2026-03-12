Young Sherlock-Macher verrät erste Pläne für Staffel 2: Das Ende der Moriarty-Geschichte steht schon fest

Young Sherlock hat Amazon Prime im Sturm erobert. Nach nur acht Folgen ist aber Schluss. Die kreativen Köpfe hinter der Serie haben jedoch schon erste Ideen für Staffel 2.

Der nächste große Serien-Hype bei Amazon Prime heißt Young Sherlock. Seit über einer Woche hält sich das Krimi-Abenteuer an der Spitze der Streaming-Charts – und das in 40 (!) Ländern. Ein beachtlicher Erfolg. Ob die Serie eine Zukunft hat, ist dagegen unklar. Wenn es nach den Fans geht, könnte die 2. Staffel schon morgen starten.

Ganz so schnell passieren die Dinge in Hollywood allerdings nicht. Amazon Prime wird zuerst einen sorgfältigen Blick in die Zahlen werfen, ehe die 2. Staffel grünes Licht erhält. Das Kreativteam hat sich trotzdem schon Gedanken über eine mögliche Fortsetzung der Geschichte gemacht, wie Produzent Simon Maxwell enthüllt.

Young Sherlock-Team ist bereit für Staffel 2

Im Interview mit dem Branchenmagazin Deadline geht Maxwell auf ein paar Punkte bezüglich der potenziellen 2. Staffel von Young Sherlock ein. Nachdem die Serie bislang in Großbritannien und Spanien gedreht wurde, steht etwa die Frage im Raum, welche Locations sich in Zukunft anbieten. Nicht zuletzt sind wir erst in Phase 1.

Maxwell erklärt:

Wir wissen, dass wir in Bezug auf die Entstehungsgeschichte und die Coming-of-Age-Story erst die erste Phase erzählt haben. Die Serie ist definitiv auf mehrere Staffeln ausgelegt.

Das Ende der Moriarty-Geschichte steht schon fest:

Wir wollen die Reisen verfolgen, die jede dieser Figuren unternehmen wird ... wenn wir Sherlock und Moriarty in denselben Frame packen und sie als Freunde positionieren, versprechen wir dem Publikum implizit, dass wir ihm auch zeigen werden, wie sie zu Feinden werden.

Das Team wäre auf alle Fälle bereit:

Sobald Prime Video grünes Licht gibt, sind unsere Leute am Start. Es ist zwar noch zu früh, um von einer finalen Zusage zu sprechen, aber wir haben das Kernteam beisammen und befinden uns in der frühen Vorbereitungsphase. Wir haben alle zusammengearbeitet, natürlich unter der Leitung von [Schöpfer] Matthew [Parkhill], um die Geschichte für eine 2. Staffel zu entwickeln.

Auch der größte Namen hinter den Kulissen soll zurückkehren:

Die Absicht ist ganz klar, dass [Regisseur] Guy [Ritchie] zurückkommt und wieder mit uns zusammenarbeitet.

Wann würde Staffel 2 bei Amazon Prime starten?

Wir halten fest: Amazon Prime hat die Serie noch nicht offiziell verlängert. Das Team ist jedoch bereits in einer frühen Vorbereitungsphase. Sollte also in den nächsten Wochen eine Entscheidung gefällt werden, könnte die Produktion schnellstmöglich losgehen, sodass eine Veröffentlichung 2027 realistisch wäre.

Gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit im Streaming-Bereich viele Fälle erlebt, in denen gefragte Projekte deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen haben als gedacht. Fallout bei Amazon Prime ist das beste Beispiel dafür. Der Vorteil von Young Sherlock ist, dass die Serie weniger computergenerierte Effekte benötigt als der Sci-Fi-Blockbuster.