Young Sherlock: So ist Hauptdarsteller Hero Fiennes Tiffin mit Joseph und Ralph Fiennes verwandt

Die Amazon-Serie Young Sherlock hat zwei verwandte Schauspieler im Cast. Wir erklären die Familienbeziehung der Schauspieler Hero Tiffin, Joseph und Ralph Fiennes.

In Young Sherlock spielt Hero Fiennes Tiffins Onkel seinen Vater

Young Sherlock ein leichtfüßiges Action-Abenteuer gestartet, das mit den acht Folgen seiner 1. Staffel direkt auf Platz 1 der Amazon-Charts schoss. Auch die Schauspiel-Familie Fiennes hat dabei ihre Finger im Spiel.

Auch wenn die Reise in die Jugendjahre des berühmten Detektivs keine direkte Verbindung zu den Sherlock Holmes-Filmen besitzt, kann Young Sherlock eine andere verblüffende Verbindung vorweisen. Die von Hero Fiennes Tiffin (After Passion) gespielte Hauptfigur steht zusammen mit einem Familienmitglied vor der Kamera: Joseph Fiennes (Luther, Shakespeare in Love) spielt Sherlocks Vater Silas Holmes. Im wahren Leben ist der Schauspieler jedoch Heros Onkel – genau wie der nochmal berühmtere Filmstar Ralph Fiennes (Der englische Patient, 28 Years Later: The Bone Temple).

Der 63-jährige Ralph Fiennes taucht nicht in der Serie Young Sherlock auf. Auch mit diesem Onkel teilte Hero Fiennes Tiffin allerdings schon eine wichtige Rolle: Mit 11 Jahren spielte der Jungstar in Harry Potter und der Halbblutprinz das Kind Tom Riddle, also die verjüngte Version von Ralph Fiennes' Bösewicht Voldemort. Schon dort wurden beim Casting also die Familienähnlichkeiten ausgenutzt.

Hero Fiennes Tiffin ist der 1997 geborene Sohn der Regisseurin Martha Fiennes (Onegin) und des Kameramanns George Tiffin. Die 1964 geborene Martha Fiennes ist zwei Jahre jünger als ihr Bruder Ralph (geboren 1962) und sechs Jahre älter als ihr Bruder Joseph (1970). Außerdem gehören zur Geschwisterschar noch der Komponist Magnus Fiennes (1965) und die Schwester Sophie Fiennes (1967), die ebenfalls als Filmemacherin arbeitet.

Mit Hero und Joseph hat sich Young Sherlock die (mit 28 und 55 Jahren) jüngsten filmschaffenden Familienmitglieder aus dem Fiennes-Clan geangelt. (Wobei Guy Ritchie als Regisseur von Folge 1 und 2 Hero Fiennes Tiffin schon aus seinem Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare kannte.) Vielleicht stoßen bei einer Verlängerung der Serie ja noch weitere Verwandte dazu?

Serienschöpfer Matthew Parkhill verriet im Moviepilot-Interview bereits, dass er große Lust auf Staffel 2 habe und die Handlung schon weit in die Zukunft vorausgeplant hat. Offiziell bestellt ist die Serienfortsetzung bei Amazon Prime Video* aber noch nicht.

