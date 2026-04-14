Young Sherlock Staffel 2 kommt offiziell zu Amazon Prime – und der erste Rückkehrer steht schon fest

Über einen Monat mussten Fans bangen. Jetzt hat Amazon Prime der 2. Staffel von Young Sherlock endlich grünes Licht gegeben. Es wurde sogar ein kurzes Video dazu veröffentlicht.

Anfang März feierte die Krimiserie Young Sherlock bei Amazon Prime ihre Premiere und stellte uns eine junge Version des berühmtesten Detektivs der Popkulturgeschichte vor. An Sherlock Holmes-Abenteuern hat es uns in den vergangenen Jahren definitiv nicht gefehlt. Diese Version hat jedoch einen besonderen Nerv getroffen.

Für viele Fans war sofort klar, dass die 2. Staffel so schnell wie möglich kommen muss. Nicht zuletzt wurde ein spannender Konflikt zwischen Sherlock und Moriarty aufgebaut – ganz zu schweigen davon, dass von Watson in der Serie bisher noch jede Spur fehlt. Jetzt haben wir endlich Gewissheit: Young Sherlock geht definitiv weiter.

Amazon Prime verlängert Young Sherlock um Staffel 2

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Amazon Prime die 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Auf den Social-Media-Kanälen des Streamers wurde passend dazu ein Video geteilt, das den Hype um die Serie aufgreift und die Rufe nach einer Verlängerung endlich mit einer positiven Nachricht beantwortet: Die 2. Staffel ist in Arbeit.

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Das war noch nicht alles: Wie aus der Meldung des Hollywood Reporters hervorgeht, steht auch schon der erste Rückkehrer fest. Hierbei handelt es sich allerdings um keinen der Stars vor der Kamera, sondern dahinter: Guy Ritchie, der die Serie zusammen mit Matthew Parkhill entwickelt hat, ist wieder als Regisseur am Start.

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Das war nicht selbstverständlich. Oft leihen Hollywood-Größen wie Ritchie solchen Serienprojekten nur ihren Namen oder sind in die Anfänge der Produktion involviert. Ritchie kehrt jedoch im vollen Umfang zurück und inszeniert die ersten beiden Episoden der 2. Staffel. Darüber hinaus bleibt er dem Projekt als Produzent treu.

Laut Angaben von Prime konnte Young Sherlock in den ersten vier Wochen 45 Millionen Aufrufe generieren. Damit schafft es die Serie in die Top 10 der erfolgreichsten Originale des Streamers – mit 63 Prozent der Views aus internationalen Märkten. Besonders beliebt war die Serie in Großbritannien, Indien und Deutschland.

Zum Weiterlesen: Erste Pläne zu Young Sherlock Staffel 2 enthüllt

Wann startet Young Sherlock Staffel 2 bei Amazon Prime?

Bislang hat Amazon Prime kein konkretes Startdatum für die 2. Staffel von Young Sherlock verkündet. Sollten die Dreharbeiten zügig beginnen, könnten die neuen Folgen bereits 2027 auf der Plattform des Streamers eintreffen. Nicht zuletzt geht es bei einer Serie wie Young Sherlock darum, den Moment zu nutzen, ehe er verblasst.