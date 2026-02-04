Young Sherlock startet heute: Serienschöpfer Matthew Parkhill erklärt die Guy Ritchie-Verbindung und Staffel 2-Pläne

Die neue Amazon-Serie Young Sherlock zeigt den berühmten Detektiv am Anfang seiner Karriere. Wie die actionreiche Vorgeschichte zu Guy Ritchies Filmen passt, erklärte uns Serienschöpfer Matthew Parkhill im Interview.

Young Sherlock startet am heutigen 4. März 2026 mit allen acht Episoden bei Amazon Prime Video. Nachdem wir Arthur Conan Doyles Meisterdetektiv schon in zahlreichen Versionen wie Guy Ritchies Robert Downey Jr.-Variante Sherlock Holmes oder Benedict Cumberbatch in der Serie Sherlock gesehen haben, schlüpft nun Hero Fiennes Tiffin in die ikonische Rolle, um uns von den jungen Jahren des britischen Genies zu erzählen.

Young Sherlock-Schöpfer Matthew Parkhill erklärt seine neue Serie im Interview

Als leichtfüßige Verjüngungskur punktet Young Sherlock vor allem mit einer ungewöhnlichen Freundschaft: der zwischen Sherlock und seinem späteren Erzfeind James Moriarty (Dónal Finn). Serienschöpfer Matthew Parkhill (Deep State) verriet uns im Interview seine Pläne für die Zukunft von Staffel 2 (und darüber hinaus). Außerdem erklärte er die Zusammenarbeit mit Guy Ritchie, der die ersten zwei Folgen inszeniert hat. Der Regisseur drehte die Sherlock Holmes-Filme, bei denen Fans ja schon lange auf eine Fortsetzung mit Teil 3 warten. Doch macht seine Beteiligung die Serie Young Sherlock automatisch zu einem Prequel?

Schaut hier den Trailer zu Young Sherlock:

Young Sherlock - S01 Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot: Deine Serie basiert sehr lose auf der 8-bändigen Buchreihe Young Sherlock Holmes von Andy Lane. Dort ist Sherlock allerdings 14 Jahre alt und in deiner Serie 19. Wie kam es dazu?

Matthew Parkhill: Ich habe die Bücher gelesen und fand sie toll. Ich habe sie meiner Tochter gegeben und sie war auch begeistert. Aber ich war an etwas anderem interessiert. Ich hatte zuerst den Barry Levinson-Film Das Geheimnis des verborgenen Tempels [im Original: Young Sherlock Holmes) aus den 80ern im Kopf, den ich sehr liebte. Da ist Sherlock ebenfalls ein Schüler. Aber die Aspekte, die ich untersuchen wollte, hielt ich für geeigneter, wenn er etwas älter wäre.

Ich hatte von Anfang an dieses Bild im Kopf, Sherlock im Gefängnis beginnen zu lassen. Ich wollte seine dysfunktionale Familie, den Verlust eines Geschwisterkindes und diesen Butch Cassidy und Sundance Kid-Freundschaftston erkunden. Das funktionierte einfach nicht mit einem 14-jährigen Schuljungen. Also sagte ich dem Team: "Hört zu, ich habe großes Interesse, aber ich würde an einem anderen Punkt ansetzen." Das fand Zustimmung. Um ehrlich zu sein, habe ich die Bücher also nicht als direkte Vorlage genutzt.

Als ich [Vorlagenautor] Andy Lane vor zwei Abenden bei der Premiere getroffen habe, war ich echt nervös: Was würde er wohl denken, nachdem ich mich nicht wirklich an seine Bücher gehalten hatte? Aber er war sehr, sehr glücklich. Wirklich zufrieden.

Guy Ritchie hat die ersten zwei Folgen von Young Sherlock als Regisseur inszeniert. Er hat auch zwei sehr beliebte Sherlock-Holmes-Kinofilme, 2009 und 2011, gedreht. Habt ihr darüber gesprochen, ob das die Serie Young Sherlock zu einem offiziellen Prequel seiner Filme macht?

Wir haben darüber gesprochen und die Antwort lautet: Nein. Guy war bereits an Bord, als ich dazukam. Als wir uns das erste Mal trafen, verbrachten wir viel Zeit zusammen. Eigentlich war nur ein 30-minütiges Treffen geplant, aber wir haben bestimmt drei Stunden über die Serie geredet: über die Familie, die Freundschaft mit Moriarty und so weiter. Aber nein, uns war völlig klar, dass dies kein "junger Robert Downey Jr." sein würde.

Trotzdem gibt es da in Folge 1 eine Kampfszene, die stark an den Boxkampf von Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes erinnert ...

Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, kann unser junger Sherlock [in der Serie] eigentlich gar nicht kämpfen. Robert Downey Jr. ist ein brillanter Kämpfer, aber Hero Fiennes Tiffin verbringt den Großteil dieser Serie mit einer blutigen Nase, was sehr lustig ist. Er muss noch viel lernen. Und von wem lernt er es? Von Moriarty natürlich. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass der Sherlock von [Autor] Arthur Conan Doyle ein großartiger Boxer war. Er wird also irgendwann noch ein guter Kämpfer.

Wir wussten, was wir taten. Wir sprachen über den Tonfall [von Guy Ritchies Filmen]. Ich liebe diese Filme: ihre Energie, ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre Respektlosigkeit. Wir wollten etwas schaffen, das ein "naher Verwandter" dazu ist. Aber zugleich ist Guy heute ein anderer Mann und ein anderer Regisseur als damals. Also interessiert er sich jetzt auch für andere Dinge. Wir wollten also, dass man, wenn man seine Filme liebt, auch diese Serie lieben würde. Aber wir haben es nie als direktes Prequel zu diesen Filmen betrachtet.

Young Sherlock lebt stark von der Dynamik zwischen Sherlock Holmes und James Moriarty. Wir wissen, dass sie irgendwann Erzfeinde werden. Hast du die Entwicklung der zwei bereits weitergeplant, für den Fall, dass wir eine zweite Staffel erhalten?

Ja. Ich habe das tatsächlich schon über mehrere Staffeln hinweg geplant. Wir werden sehen, ob wir das Glück haben, weitermachen zu dürfen. Aber ja, diese Chemie ist das Herzstück der Serie. Das begann bei mir mit der Frage: Warum sind sie so große Rivalen? Manchmal werden aus großen Freundschaften große Feindschaften. So fing dieser Denkprozess an.

Jeder weiß natürlich, wie es enden wird. Aber ich bin sehr an dem Weg dorthin interessiert. Also nutze ich diese dramatische Ironie, um Spannung zu erzeugen. Es gibt Momente, wie in Folge 2, wenn Moriarty sagt: "Daran werde ich mich eines Tages erinnern." Und man denkt: "Oha, jetzt geht’s los." Es ist also die Geschichte einer Freundschaft und es wird die Geschichte davon sein, wie diese Freundschaft letztendlich zerbricht.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Young Sherlock streamt seit dem 4. März 2026 mit der kompletten 1. Staffel (also 8 Episoden) bei Amazon Prime.

Podcast mit Young Sherlock: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.