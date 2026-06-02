Zack Snyder legt einen der größten Sci-Fi-Klassiker aller Zeiten neu auf

Justice League- und 300-Regisseur Zack Snyder soll einen der härtesten Sci-Fi-Helden der 80er neu auflegen? Da scheint zusammenzukommen, was zusammengehört.

Als uns vor wenigen Wochen der Bericht von der CinemaCon erreichte, dass John Carpenters 80er-Jahre-Sci-Fi-Klassiker Die Klapperschlange nach all den Jahren doch noch eine Neuauflage bekommen soll, war noch wenig in Stein gemeißelt, was das Projekt angeht. Nun wurde mit Zack Snyder (300, Justice League) der Drehbuchautor und Regisseur für das neue Escape From New York gefunden.

Zack Snyder sucht seinen Snake Plissken für Neuauflage von Escape from New York

Die Klapperschlange von 1981 ist ein Endzeit-Streifen mit Kurt Russell in einer seiner coolsten Rollen. Er spielt den inhaftierten Special-Forces-Soldaten Snake Plissken, der sich für seine Entlassung aus einem dystopischen Gefängnis in Manhattan auf einen Deal einlässt: Er soll den entführten US-Präsidenten retten. Klingt nach einem Stoff und Antihelden wie gemacht für Action-Spezialist Snyder, der es bisher geschafft hat, auch die nerdigsten Storys für ein breites Massenpublikum aufzubereiten.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist Original-Regisseur John Carpenter als ausführender Produzent beim Escape from New York-Reimagining an Bord. StudioCanal und The Picture Company sind die Produktionsfirmen. Versprochen wird ein bodenständiger Film mit praktischen Effekten, der von der Machart am ehesten an Snyders Dawn of the Dead erinnern soll. Keine unrealistischen Surfing-Szenen wie im vielgeschundenen Sequel Flucht aus L.A. also. Wer der neue Snake Plissken wird, steht aber noch nicht fest.

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Ein Remake von Die Klapperschlange wurde schon oft in Angriff genommen

Die Klapperschlange aka Escape from New York wurde von der Moviepilot-Community auf Platz 9 der besten Endzeit-Filme und Platz 7 der besten Cyberpunk-Streifen gewählt. Ein waschechter Klassiker des Sci-Fi-Genres also, der nicht zum ersten Mal neu aufgelegt werden soll. Vergangene Versuche hatten bereits Jeremy Renner, Tom Hardy oder Jason Statham für die Snake-Rolle mit Augenklappe und Schlangen-Tattoo im Gespräch. Darüber hinaus spielte Guy Pearce eine Art Schlangenöl-Snake im französischen Klapperschlangen-Abklatsch Lockout von 2012.

An den Retro-Charme des handgemachten Originals, das in der dystopischen Zukunft des Jahres 1997 (!) angesiedelt ist, wird aber so schnell nichts rankommen. Zu Streamen gibt es Die Klapperschlange bei den Amazon-Kanälen Galactic Stream, Moviedome Plus und Netzkino Select in der Flat.