Zack Snyder teilt noch nie gesehenes Bild von Ben Afflecks Batman: Es sieht unendlich cool aus

Auch wenn er das DC-Universum hinter sich gelassen hat, schwelgt Zack Snyder wohl noch immer gerne in Erinnerungen an das Superhelden-Franchise. Jetzt hat er ein schickes, zuvor noch nie geteiltes Batman-Foto geteilt.

Das vergangene DC-Universum rund um die Justice League hätte ohne Zack Snyder ganz anders ausgesehen. Mit Henry Cavills Superman-Einstand Man of Steel legte der 300-Regisseur den Grundstein für das Superhelden-Franchise, aus dem der darauffolgende Crossover-Film Batman v Superman: Dawn of Justice zu den am kontroversesten diskutierten Blockbustern der letzten zehn Jahre zählt.

Snyder, der seit einer Weile auch Instagram für sich entdeckt hat, teilte auf der Social-Media-Plattform jetzt ein neues Foto mit Ben Affleck als Batman, das er zu seinen persönlichen Favoriten zählt. Es spielt auf eine ganz spezielle Sequenz aus Batman v Superman an.

Zack Snyder teilt cooles, neues Batman-Foto im Knightmare-Look

Auf Instagram hat der Regisseur jetzt ein zuvor noch nie gezeigtes Foto von Affleck als Batman geteilt, das ihn als düsteren Antihelden im Schatten zeigt. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der DC-Held präsentiert sich auf dem atmosphärischen Bild im Outfit aus der bekannten Knightmare-Sequenz des Blockbusters. In der Passage aus Batman v Superman: Dawn of Justice findet sich Batman in einer postapokalyptischen Traumsequenz in einer Wüstengegend wieder. Hier kämpft er gegen insektenartige Schergen von Oberbösewicht Darkseid und Sturmtruppen, die das Superman-Symbol tragen. Diese alternative Timeline wurde in weiteren Filmen aus dem Franchise nicht mehr weiterverfolgt.

Das aktuelle DC-Franchise wird von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran geleitet und neu ausgerichtet. Den wichtigen Kino-Auftakt inszenierte Gunn persönlich mit seinem Superman-Film von 2025, der erstmals David Corenswet als Henry Cavill-Nachfolger in der Titelrolle zu bieten hatte.

Welchen neuen Film dreht Zack Snyder als nächstes?

Zurzeit arbeitet der Regisseur an einem kleineren Kriegsdrama mit dem Titel The Last Photograph. Die Idee zu dem Projekt soll Snyder schon seit über 20 Jahren mit sich herumgetragen haben. In der Handlung des Films sucht ein ehemaliger DEA-Agent in den südamerikanischen Bergen nach den Kindern seiner ermordeten Geschwister, die Diplomaten sind. Unterstützt wird er im Kriegsgebiet von einem drogensüchtigen Fotografen, der als Einziger die Mörder gesehen hat.

Bis jetzt hat Zack Snyders neuer Kinofilm noch keinen konkreten Kinostart. Ein Release irgendwann 2027 ist denkbar.