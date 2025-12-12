ZDF feiert Willkommen 2026: Diese große Änderung gibt es für Fans der Silvester-Show

Wie jedes Jahr können Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihren heimischen Bildschirmen gemeinsam mit ihren liebsten Stars im ZDF ins Neue Jahr reinfeiern. Bei Willkommen 2026 können sich Fans auf eine spannende Neuerung freuen.

Jede Silvesternacht findet am Brandenburger Tor eine riesige Party statt, um das Jahr gebührend zu verabschieden. Wer nicht live dabei sein kann oder will, kann im ZDF einschalten und die Fete vor dem heimischen Fernseher verfolgen. Welche Gäste für Willkommen 2026 dabei sind und welche große Neuerung es für die Show gibt, erfahrt ihr hier.

Willkommen 2026: Alte Gesichter, neuer Austragungsort

Wie jedes Jahr übernehmen ZDF-Fernsehgarten-Ikone Andrea Kiewel und Moderator Johannes B. Kerner die Moderation und führen Gäste und Zuschauer:innen durch den Abend. Eigentlich fand die größte Party des Jahres jedes Silvester in Berlin am Brandenburger Tor statt, doch das wird sich in diesem Jahr ändern.

Wie der Sender selbst bestätigte, wird Deutschlands größte Silvestershow erstmals live aus Hamburg übertragen. Die nationalen und internationalen Gäste werden auf einer schwimmenden Bühne in der Elbe auftreten.

Willkommen 2026: Das sind alle Gäste der Silvesterfeier

Natürlich darf die größte Silvesterparty Deutschlands nicht ohne prominente Gäste stattfinden. Deshalb hat das ZDF einige musikalische Acts eingeladen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Hier ein Überblick über alle Gäste von Willkommen 2026:

Michael Patrick Kelly

Felix Jaehn

Johannes Oerding

Blue

Das Bo

Kerstin Ott

Wanda

Oimara

Jenny von Ace of Base

ATC

T Seven

Dennis van Aarssen

Anna-Maria Zivkov

MJ – Das Michael Jackson Musical

LINA

Emilia Pieske

Charity-Musikprojekt "We Are The Voice"

Lotto King Karl

Shanty-Chor De Tampentrekker

An Land werden Kiwi und Kerner von ihrem Co-Host Oli P. unterstützt. Der Sänger wird zwischendrin zugeschaltet, stellt verschiedene Hotspots vor Ort vor und fängt die Stimmung innerhalb der Stadt ein. Um 20:15 Uhr startet die Silvesterparty Willkommen 2026 offiziell im ZDF.