ZDF richtet eindrückliche Warnung an Bares für Rares-Fans: Deshalb solltet ihr jetzt besonders vorsichtig sein

Das ZDF spricht eine ernstzunehmende Warnung an die Fans von Bares für Rares aus! Deshalb gilt jetzt erhöhte Vorsicht.

Bares für Rares hat sich zu einer der erfolgreichsten Sendungen im Nachmittagsprogramm entwickelt. Inzwischen sind die Gesichter der Show sogar so bekannt, dass viele Deutsche ihnen beinahe blind vertrauen. Doch genau hier liegt das Problem: Jetzt warnt das ZDF Fans vor fiesen Betrugsmaschen.

ZDF warnt vor Bares für Rares-Zuschauer vor Verbrechen im Netz

Bares für Rares punktet seit der ersten Staffel damit, dass bei der Trödelshow echte Profis arbeiten. Die Händler:innen und Expert:innen sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und haben das nötige Fachwissen, um die Verkäufe korrekt abzuwickeln. Doch leider nutzen Kriminelle dieses Vertrauensverhältnis zwischen Star und Zuschauer:innen aus, um online Falschmeldungen zu verbreiten. "Im Internet kursieren immer wieder verfälschte Bilder und KI-generierte Videos von ZDF-Moderatoren und vermeintlichen ZDF-Sendungen – häufig verbunden mit 'Skandalberichten über Prominente' oder Werbung für zweifelhafte Finanzprodukte", so das ZDF in einem Statement.

Unbekannte Täter würden gezielt die enorme Bekanntheit der Show ausnutzen, um damit bei nichtsahnenden Fans Schaden anzurichten. Unter anderem kämen geklonte Websites zum Einsatz, die für "Betrug, Phishing oder zur Verbreitung von Schadsoftware" missbraucht werden. Auch politisch motivierte Falschmeldungen sollen im Umlauf sein.

Warum Bares für Rares-Fans besonders vorsichtig sein müssen!

Leider schwappen die Betrugsmaschen auch ins echte Leben über, wie der Sender bestätigt. Es soll regelmäßig vorkommen, dass sich Zuschauende an das ZDF wenden, um mutmaßlich "missbräuchliche Nutzungen des Sendungstitels oder Logos" zu melden. Das ZDF berichtet, dass immer wieder Werbeflyer, Zeitungsannoncen und Haustürbesuche für Aufsehen sorgen, die angeblich etwas mit Bares für Rares oder seinen Stars zu tun habe.

Der Sender warnt deshalb ausdrücklich davor, dass die Händler:innen und Expert:innen der Show niemals unangemeldet auf Hausbesuche gehen oder Zuschauende anrufen würden. Wer solche Angebote per Post oder telefonisch erhält, solle deshalb bitte extrem vorsichtig sein und Skepsis walten lassen.