ZDF wollte Witz gegen Tom Cruise verbieten: So hat Thomas Gottschalk die Wetten, dass..?-Situation geregelt

Als großer Hollywood-Schauspieler sollte man einstecken können, dachte sich wohl Michael Mittermeier. Das ZDF sah das anders und wollte einen seiner Witze im Vornherein verbieten. Es hatte aber nicht mit Thomas Gottschalk gerechnet.

Als TV-Ikone schlechthin moderierte Thomas Gottschalk über Jahrzehnte hinweg Deutschlands erfolgreichstes TV-Format Wetten, dass..?. Dort lud er die bekanntesten Promis aus der ganzen Welt ein – darunter Tom Cruise. Als Gast musste der Hollywood-Star einen Witz einstecken, den das ZDF eigentlich unterbinden wollte.



Nach provokanten Aussagen von Tom Cruise: Mittermeier wollte Witz über den Schauspieler machen

Wir befinden uns im Jahr 2009: Michael Mittermeier befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und seine Comedy-Auftritte sind regelmäßig ausverkauft. Kein Wunder, dass er im gleichen Jahr auch zu Wetten, dass..? eingeladen wurde und dort sein Können zeigen durfte. In der NDR Talk Show erzählt er im Nachhinein von dem Erlebnis und dem seiner Meinung nach "besten Joke", den er je gemacht hatte.



In der gleichen Wetten, dass..?-Ausgabe war auch Tom Cruise zu Gast, der zu der Zeit wegen seiner Verkörperung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg in Operation Walküre im Gespräch war. Dabei behauptete Cruise, dass er zur NS-Zeit in Deutschland in jedem Fall einen Mordversuch auf Adolf Hitler unternommen hätte.



Mittermeier zweifelte an dieser Aussage und wollte das dementsprechend thematisieren. Im Zusammenhang mit dessen Scientology-Verbindung wollte der Comedian folgenden Witz über Tom Cruise machen: "Mir würde es schon reichen, wenn er den Führer von Scientology erschießt."



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ZDF wollte den Witz unterbinden: Gottschalk ließ Comedian aber freie Bahn

Doch das ZDF wollte eingreifen und den Witz gegenüber Tom Cruise verbieten, als Mittermeier seinen Text im Vornherein eingereicht hatte. "Den haben sie mir verboten", erklärte der Comedian in der Talkshow. Dabei war er sich sicher, dass der Witz gut ankommen würde, doch das ZDF legte sich fest: "Kannst du nicht machen. Tom Cruise, wenn er da auf der Couch sitzt, das geht nicht."

Im Vorgespräch zur Show sprach er mit Host Thomas Gottschalk darüber und offenbarte ihm: "Pass auf, ich glaube, das wird meine letzte Wetten, dass..?-Sendung, weil ich die Nummer machen muss." Doch Gottschalk sah das nicht so streng wie der Sender und entgegnete ihm: "Ist ja live, können sie eh nicht schneiden. Du bist ein Comedian."



Bestätigt durch Gottschalk legte Mittermeier seinen Auftritt mit dem besagten Witz hin. Tom Cruise war währenddessen nicht mehr auf der Bühne, doch er konfrontierte den Comedian noch hinter den Kulissen. Was er ihm gesagt hatte, weiß man nicht, doch Mittermeier erzählte nur, wie eingeschüchtert er war: "Das war wirklich scary."

