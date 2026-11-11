Nach East of Eden kommt schon das nächste Netflix-Highlight: Die Miniserie verfilmt einen berühmten Klassiker

Mit East of Eden wurde John Steinbecks Literaturklassiker dieses Jahr bei Netflix in neuem Gewand erzählt. Jetzt steht die nächste Miniserie ins Haus, die einen absoluten Bestseller adaptiert.

Fans der großen Literaturklassiker durften sich dieses Jahr bei Netflix bereits über die Miniserie East of Eden freuen, die John Steinbecks wegweisenden Roman mit Florence Pugh in der Hauptrolle in neuem Gewand erzählte. In wenigen Wochen folgt die Neuverfilmung von Jane Austens Klassiker Stolz und Vorurteil, die ebenfalls als Miniserie bei Netflix aufwartet.

Aber das ist noch nicht alles: Nächstes Jahr soll sich dieser Netflix-Trend fortsetzen, denn der Streamer hat jetzt das Startdatum und erste Bilder zu seiner neuen Zeit der Unschuld-Adaption enthüllt.

Zeit der Unschuld-Verfilmung kommt zu Netflix: Miniserie nach Literaturklassiker

Zeit der Unschuld basiert auf dem gleichnamigen Klassiker von Edith Warton aus dem Jahr 1920, für den die Autorin den renommierten Pulitzer Preis gewann. Der Roman dreht sich um ein verbotenes Liebesdreieck im New York City des 19. Jahrhunderts und erforscht Themen wie Freiheit, Pflicht, Identität und Liebe.

Die neue Serie verspricht laut Netflix eine treue Adaption von Whartons Roman, aber will auch eine neue Generation abholen, indem sie die Schlafzimmer und Tanzsäle ihrer jungen Figuren durchläuft und dabei fragt, was Liebe und Lust bedeutet: Sollten wir nach unserem Kopf handeln oder nach unserem Herzen?

Seht hier erste Bilder zu Zeit der Unschuld:

In der Serie sind Camila Morrone (Something very Bad is going to Happen), Kristine Froseth (The Buccaneers) und Ben Radcliffe (Anatomie eines Skandals) in den Hauptrollen von Ellen Olenska, May Welland und Newland Archer zu sehen. Darüber hinaus standen unter anderem Fiona Glascott (Resident Evil), Belinda Bromilow (The Heart Guy), Emma Shipp (Rivals), John Light (Scoop) und Margo Martindale (Million Dollar Baby) für Zeit der Unschuld vor der Kamera.

Hinter der Neuadaption steht Emma Frost (The Man in the High Castle) als Drehbuchautorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin.

Zeit der Unschuld wurde 1993 bereits von Regiemeister Martin Scorsese verfilmt und hatte Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer und Winona Ryder in den Hauptrollen im Gepäck. Die Netflix-Serie markiert die zweite große Adaption von Whartons Roman.

Wann kommt die Zeit der Unschuld-Miniserie zu Netflix?

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis die Serie bei Netflix eintrifft. Zeit der Unschuld startet am 18. Februar 2027 bei dem Streamer im Programm. Die Miniserie umfasst acht Episoden, die wie für Netflix üblich auf einen Schlag erscheinen.

Mit welchen Netflix-Serien ihr euch die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

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