Zeitreise-Film im März bei Disney+: Hier ist der Trailer mit einem Kannibalen und jeder Menge Action

Im März kommt die Sci-Fi-Actionkomödie Mike & Nick & Nick & Alice zu Disney+, in der sich Vince Vaughn selbst entführt. Der Trailer sieht vielversprechend aus.

Vince Vaughn in einer Doppelrolle und dazu noch X-Men-Star James Marsden und 3 Body Problem-Star Eiza González – das bietet die neue Actionkomödie Mike & Nick & Nick & Alice, die einen Krimi-Plot mit einer Zeitmaschine durcheinanderwirbelt.

Kürzlich wurde der erste Trailer veröffentlicht, der erstaunlich viel Laune macht, unter anderem dank eines entzückenden, von Stephen Root gespielten Kannibalen, der gegen Ende auftaucht. Wir haben die deutsche und die englische Version des Trailers für euch im Artikel eingebunden.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für Mike and Nick and Nick and Alice an:

Mike & Nick & Nick & Alice - Trailer (Deutsch) HD

Für Disney+ durchsteht Vince Vaughn die gefährlichste Nacht seines Lebens

Vince Vaughn spielt den titelgebenden Nick, James Marsden gibt Mike und Eiza González ist Alice. Wie der Trailer zeigt, hat sich Nick dank einer Zeitmaschine offenbar verdoppelt, was ihn – laut Synopsis – durch die gefährlichste Nacht seines Lebens führt. Dabei geraten Mike und er auch mit der alten Version seiner selbst aneinander.

Auch interessant:

Nach einem ausgeklügelten Sci-Fi-Film sieht das allerdings nicht aus, sondern vor allem nach harter Action (inklusive R-Rating) und ein paar originellen Gags. Hinter dem Film steckt übrigens Autor-Regisseur BenDavid Grabinski, der schon Scott Pilgrim hebt ab kreiert hat, die exzellente Kritiken bekommen hat und bei Moviepilot über eine gute Community-Wertung von 7,2 Punkten verfügt.

Mike & Nick & Nick & Alice startet am 27. März bei Disney+ in Deutschland.

