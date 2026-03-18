Zendaya hat Twilight geschaut, um sich auf Robert Pattinson vorzubereiten – angeblich nennt sie ihn "den besten Film aller Zeiten"

Zendaya und Robert Pattinson haben kürzlich einen Eskalationsfilm zusammen gedreht. Zur Vorbereitung schaute die Schauspielerin Twilight – und war begeistert, wie Pattinson behauptet.

Zendaya und Robert Pattinson haben nie zusammengearbeitet – und dann gleich drei Mal in kürzester Zeit. Bald sind sie in Dune: Part Three, Die Odyssee und dem Eskalationsfilm Das Drama - Noch mal auf Anfang zu sehen. Um ein Gefühl für ihren Co-Stars zu bekommen, schaute sich Zendaya die gesamte Twilight-Reihe an.



Zendaya ist jetzt Twilight-Fan – behauptet Robert Pattinson

Bei Jimmy Kimmel Live erklärte Zendaya:

Ich habe es [Robert] nie erzählt, aber ich habe Twilight erst gesehen, kurz bevor wir zusammen gedreht haben. Ich hatte das Gefühl, ich muss ein bisschen Recherche betreiben. Aus irgendeinem Grund hatte ich [die Filme] nie gesehen.

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Auch gegenüber dem Hollywood Reporter bestätigte sie, sie habe alle Twilight-Filme "in ungefähr einem Tag" nachgeholt. Und wie Robert Pattinson zum gleichen Zeitpunkt gegenüber Access Hollywood enthüllte, habe sie ihm auch schon ihr Urteil mitgeteilt: Wohl zum ersten Film soll sie gesagt haben, er sei "großartig" und "der beste Film aller Zeiten".

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